新加坡领先船运公司太平船务（Pacific International Lines，简称PIL）宣布寻得新首席执行官，现任首席执行官高瑞泽（Lars Kastrup，67岁）明年4月卸任。

从淡马锡（Temasek）加入太平船务的温志锋（53岁），将于10月5日出任太平船务副首席执行官，明年4月接棒成为首席执行官，带领公司全球8000名员工。

全球第12大集装箱船运公司太平船务是在星期二（9月22日）晚间，宣布这项领导接班计划。

温志锋将于10月5日出任太平船务副首席执行官，准备于明年4月接棒成为首席执行官。（太平船务提供）

高瑞泽接受《联合早报》访问透露，他在今年初向董事会表示，要转入非执行角色的打算。他说：“我不认为这是换挡减速，以我的个性，我也不认为我有能力换挡减速。我还有很多精力，只是这些精力会用在不同地方。”

他在集装箱船运行业拥有超过40年经验，在2020年7月出任太平船务高级顾问，2021年3月成为联席总裁兼执行董事，2022年7月出任首席执行官。

在他的带领下，公司恢复并持续取得盈利，2025财年净利和营收分别达10亿4000万美元（约13亿2600万新元）和42亿7000万美元。明年庆祝60周年时，公司将拥有历来最现代化的船队。

来自丹麦的高瑞泽将和妻子继续居住于新加坡。他说：“新加坡给了我很多，因此我想回馈新加坡社会。”

除了继续经营他原本的咨询业务和担任董事、为行业发展服务外，他也有意从事慈善、帮助年轻人，并且继续到处旅行，也包括重新练好“荒废已久”的高尔夫球技术。

高瑞泽认为，现在交棒“正是时候”，太平船务财务情况良好、管理团队很棒，且船队在五年内有超过半数船舶将更新。过去四五年，太平船务也在建立敏捷和灵活性，应变改变。

行业持续波动 坦然应对挑战

不过，高瑞泽也预计行业日益受地缘政治干扰、行情持续波动，亚洲、欧洲、非洲等许多港口继续拥堵，还有环境挑战、供需因素等。

至于干扰何时休，他说：“你不知道自己不知道什么”。

他说：“今年2月28日，我坐飞机到洛杉矶谈一个大合同，大家都在谈红海在恢复通航，但抵达洛杉矶后，便传来以色列和美国轰炸伊朗的消息。会议主题马上完全改变。”

今年5月，包括新加坡航运业资深人士张松声在内的一批集装箱制造商与公司高管，遭美国司法部指控串谋操纵集装箱价格。这虽与太平船务无关，但张松声已暂时卸下太平船务执行主席兼董事等多项职务，以便处理美国司法部对他的指控。

太平船务星期二说，委任新首席执行官是领导接班计划的一部分，交接期间高瑞泽将继续担任首席执行官，之后将担任董事会顾问。董事会领导进行严格的领导接班流程，考虑了公司内部和外部全球的候选人。在六个月的交接期间，公司的高层团队成员不变。

候任首席执行官温志锋在交通运输、港口与物流行业拥有近30年的领导经验。

根据太平船务，温志锋的职业生涯从新加坡航空公司（Singapore Airlines）开始，并拥有深厚投资专业知识。2003年至2012年，他任职于淡马锡时，涉足交通运输与物流领域。目前他是淡马锡的企业战略董事经理。

他在新加坡国际港务集团（PSA International）时，担任过多个高管职位，包括中东南亚区域总裁兼集团业务发展总监，也曾任新加坡国际港务集团旗下全球供应链解决方案公司PSA BDP的总裁。2014年至2025年，温志锋是新加坡国际港务集团高级管理委员会的成员。

在高瑞泽领导下，太平船务如今早已恢复并持续取得盈利。2027年庆祝60周年时，公司将拥有它历来最现代化的船队。据高瑞泽介绍，这是公司1967年首两艘船只之一的模型。（档案照片）

高瑞泽说：“温志锋带来的经验和判断，将把太平船务带入新篇章，而我们订造的船只也将在他监督下接手。我对公司的未来充满信心。”

太平船务董事会提名及薪酬委员会主席兼独立董事林明辉说：“董事会已选出一位拥有深厚经验涵盖港口、物流、投资与战略和非常了解海事业的领导者。”

“随着高瑞泽在交接期间继续担任首席执行官，并同意留下来担任顾问，我们将专注于确保人员、客户和合作伙伴方面的连续性，同时为公司下一阶段的增长做好准备。”

温志锋则说：“我眼下将专注于确保交接顺利，同时与同事、客户和合作伙伴合作，深化太平船务的网络、加强客户信任，并开启这家新加坡首要环球船务公司的新篇章。”