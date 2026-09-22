涉及新加坡30亿元“福建帮”洗钱案的首场奢侈品网上拍卖，337个拍品星期日（9月20日）全部拍出，落槌总额达111万5220元，高出这批拍品最高估价约54%。

奢侈品包袋买手店Loveholic.sg创始人冯绮铃接受《联合早报》采访时说，她原先只预料成交价会略高于一般二手行情，但部分拍品的价格远超预期。据她观察，场内多数拍品是二手市场上容易找到的常见款，但部分成交价高于专卖店新品价格。

冯绮铃说，一般只有稀缺且具收藏价值的拍品，才较可能出现这种溢价。

一名不愿具名、参与竞拍的男性买家告诉《联合早报》，他与妻子这次成功竞得一件拍品。两人出价前，曾到位于新加坡自由港（Le Freeport）的储存设施查看实物，认为拍品的品相很好。

他说，妻子参加竞拍，主要是因为喜欢这件拍品，不是单纯为了捡漏。对他们而言，能否遇到合眼缘、品相理想的拍品也要看时机，同样品相的拍品未必随时能在新加坡其他地方找到。

全部拍出，就等于“落袋为安”吗？

不过，观察者认为，这笔逾111万元的落槌总额，未必最终是可进国库的金额。

冯绮铃认为，媒体的高曝光度可能吸引较少参加拍卖，或不熟悉奢侈品零售和二手行情的买家，因此仍要观察得标者最终能否完成付款。一般拍卖中，得标者最终不付款的情况不常见，多数人出价前会研究拍品，也大致了解市场价格。

这场拍卖会由新加坡拍卖行Hotlotz负责，拍品都通过线上平台限时竞价，面向全球买家开放。

根据Hotlotz现行条款，竞价一旦提交，便具约束力，得标者与卖家之间会形成购买合同。拍卖行会在结束后24小时内，发出发票，买家原则上须在拍卖日后三个工作日内付款。

律师：得标者拒付通常构成违约

Hotlotz拍品不退不换，买家只有在认为拍品真伪或状况与描述不符时，才可按条款提出异议。

若买家未按时付款，Hotlotz可向登记在案的买家信用卡或借记卡扣款，或从押金等付款保障中抵扣，也可禁止买家参加未来的拍卖、采取法律行动，或取消交易后重新出售拍品。

肯尼狄理德律师事务所（Kennedys Law）合伙人李德龙受访时说，得标者拒付通常构成违约。若拍卖行转售拍品后少收一笔，违约者可能须赔偿原竞价与转售价之间的差额，以及重新拍卖产生的费用。

若得标者为海外买家，李德龙指出，拍卖行是否可跨境追讨，还要衡量差额、买家所在地和资产，以及法律费用。若追讨不划算，拍卖行或会把拍品转给出价第二高的买家，减少损失。