海庭（Seatrium）宣布成立总额1亿元的股票回购计划。回购的股票将用于派发给职员，或注销以提高股东回报。

集团在星期二（9月22日）开市前发布文告说，将通过公开市场购买的方式回购股票，并以现有的现金支付。

回购的股票将作为库存股持有，之后会用于现有的员工持股计划、支付董事费中的股份部分，或注销以降低集团股本，从而提高股东回报。

集团说：“考虑到海庭财务状况有所改善，以及未来增长发展的资金需求，这项股票回购计划提供了系统性的股票购买方式。这表明集团致力于实现与股东利益保持一致的承诺。”

该股份回购计划，将根据股东在2024年4月26日举行的常年股东大会上批准的“股份购买授权”（Share Purchase Mandate）进行。

根据授权条件和指导原则，集团最多可回购已发行股总数的2%。按具体的回购价格估计，这项1亿元股票回购计划可能需要超过一年才能完成。

海庭股价星期一（21日）下跌3.3%，收报2.05元