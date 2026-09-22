美国隔夜股在油价与国债收益率回落的提振下，全线走高。纳斯达克指数收涨超过2%，创下自6月以来的新高。

科技股星期一（9月21日）大涨，其中英特尔（Intel）上升12.2%；Arm Holdings收升17%；超威半导体（Advanced Micro Devices）上升约10%，市值首次突破1万亿美元（约1.27万亿新元）。

美股整体交投情绪高昂，道琼斯工业指数上涨0.71%，报52048.82点；标普500指数涨1.49%，报7764.70点；纳指涨2.26%，报27122.09点。

科技七巨头皆收涨，其中以Meta的涨幅最显著，超过11%。

新加坡海峡时报指数星期一上扬19.12点或0.34%，报5675.23点。

星期二（22日）可关注的股票：

1.海庭（Seatrium）宣布成立总额1亿元的股票回购计划。

回购的股票将作为库存股持有，之后会用于现有的员工持股计划、支付董事费中的股份部分，或注销以降低集团股本，从而提高股东回报。

集团将通过公开市场购买的方式回购股票，并以现有的现金支付。

海庭股价星期一下跌3.3%，收报2.05元。

2.Aspial Lifestyle修订多元货币中期票据计划，把发行限额从3亿元提高到5亿元。

发行票据的净收益将用于一般企业开支，包括再融资、偿还现有贷款、投资、收购、扩充、运作资金和其他资本开支。

公司股价星期一起1.45%，报0.35元。

3.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）宣布，应百龄麦（Prima Limited）要求，将位于新加坡岌巴路201号房地产的租约及许可协议进一步延长九个月至2028年1月31日。

保荐机构丰树产业（Mapletree Investments）也顺应将相关认购期权权利同步延期九个月。

这个房地产位于占地24公顷的港湾区，作为南部濒水区整体振兴计划的一部分。信托正与主管部门就其未来的重建方案进行探索评估，有关延期安排已获审计及风险委员会审阅批准。

丰树物流信托在星期一闭市时收平于1.10新元。

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