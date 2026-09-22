麦格理资本（Macquarie Capital）将新电信（Singtel）目标股价下调6%，从5.29元降至4.98元，主要因为联营公司的公允价值下降，以及联营公司所在市场的货币兑新元转弱。

麦格理星期一（9月21日）发布报告指出，尽管调低目标价，麦格理认为新电信仍有多项推动估值上调的催化因素，因此维持“跑赢大市”评级。

麦格理也将新电信2027财年和2028财年的每股盈利预测分别下调15%和10%。

麦格理研究分析师符之蔚在报告中预计，新电信2027财年的核心业务息税前盈利（EBIT）将增长12%，高于公司管理层给出的低至中个位数百分比增长指引，主要由澳都斯（Optus）、NCS和数码基础设施公司（Digital InfraCo）推动。

其中，澳都斯和NCS的2027财年息税前盈利预计将分别取得约15%的增长，Digital InfraCo的息税前盈利则有望大增约70%。澳元兑新元走强也将进一步提振澳都斯的盈利表现。

相比之下，符之蔚认为，新电信的新加坡业务前景较为平淡。SIMBA收购第一通（M1）失败后，本地电信市场的价格竞争预计将进一步加剧，因此他预计，新加坡业务2027财年的盈利表现将大致持平。

不过，他认为，新加坡电信业最终仍可能在短至中期内出现整合，新电信将是行业整合的主要受益者之一。

根据麦格理此前对区域电信业整合的分析，行业整合可能推动本地移动业务的每用户平均收入（ARPU）从目前的22元提高至少10%。在其他条件不变的情况下，每用户平均收入每增加1元，新电信每股公允价值估计可提高约0.02元。

除了行业整合，麦格理也看好新电信数据中心业务的增长潜力。新电信预计，截至2029财年，数据中心业务的息税折摊前盈利（EBITDA）复合年增长率将超过20%。

新电信将在11月公布2027财年上半年业绩。麦格理预计，公司届时可能重新检讨目前相对保守的息税前盈利增长展望。

截至星期二上午10时24分，新电信股价报4.33元，无起落。