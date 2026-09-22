凯利板上市公Incredible Holdings公开表示，独立董事许佩丽（译音，Eunice Veon Koh Pei Lee）接受商业事务局和新加坡金融管理局问话，并协助当局进行一项调查。

公司在星期一（9月21日）发表文告回复新加坡交易所质询时说，接受商业事务局和金管局问话的独立董事是许佩丽。此外，关于这项调查，公司已完全并准确地公开所有已知实质信息。

公司是在上个星期六（19日）披露，一名董事接获两机构根据《刑事程序法典》第21条发出的指示，被要求接受问话。公司当时没有公开她的身份。

公司表示，目前调查还在进行中，而许佩丽必须将调查细节保密。她已通知公司，据她了解，她不是被调查的对象，只是协助进行调查。

这项调查与公司事务有关，而公司坚信有完全遵循凯利板的相关条例。

公司称将在事件有重大进展时，会另行公告。公司曾发文告说，自5月28日起被列为现金公司，因为已没有产生收入的业务。

从事电子承包制造与分销的Incredible Holdingse自2022年9月起便停牌至今。