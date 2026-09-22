与新加坡上市公司永泰控股（Wing Tai Holdings）及私营房地产公司华丰集团（Hwa Hong）幕后家族相关的房地产投资管理公司Shorea Capital，已成功标得香港上环商业大厦柏廷坊（The Pemberton），预料将改建为学生宿舍。

这标志着该机构首次进入香港的学生设施领域。它也成为继凯德投资、伟合控股之后，最新一家入局香港学生宿舍市场的房地产公司。

高力国际（Colliers International）担任此次交易的独家代理及经纪人。高力国际曾于今年4月将该大厦公开招标。

尽管Shorea Capital 和高力国际并未透露此次中标的价格，但柏廷坊曾在2017年1月以10亿港元（1亿6260万新元）的价格售出。

有市场消息透露，项目作价约4亿4000万港元（7156万新元），尺价约7586港元。

Shorea Capital表示，它计划申请将这座24层高的商业大厦改建为“高品质住宅公寓”（high-quality living accommodation），料以学生宿舍发展机会较高。

Shorea Capital首席执行官张桂南表示，香港一直是集团重点关注的市场，柏廷坊交通方便、超长年期地契及清晰增值潜力，改建住宿能实现这项目的最高及最佳用途，填补市场空缺。

负责促成交易的高力香港资本市场及投资服务部执行董事吴嘉辉说，这次交易充分反映投资者对核心区具重塑潜力资产的追捧，透过改装及转换房地产用途，可提升长期回报的全新趋势。

Shorea Capital拥有华丰集团及其他亚洲家族办公室的支持，公司称它的资产管理规模（AUM）超过20亿元。

此前，Shorea Capital曾在2025年与安国控股（Amara Holdings）大股东张福泉家族，永泰控股（Wing Tai Holdings）等公司组成财团，参与安国控股的私有化进程。

凯德投资（CapitaLand Investment）上周传以23亿港元收购香港西区宜必思香港中上环酒店，并将酒店改建为学生宿舍，作为雅诗阁（Ascott Limited）旗下居住业务在香港扩张的首个项目。

今年6月，伟合控股表示，它通过与创星图控股（Starvia Holdings）的合资企业，以总租约安排取得位于香港炮台山的Starvia by Y Suites学生宿舍项目。