新加坡银行业资产质量展现出强劲韧性，整体企业不良贷款率（NPL）在2026年第二季度已进一步降至1.2%，创18年来新低。

新加坡金融管理局发布的最新《金融稳定报告》中显示，压力测试结果证实，即便面对AI科技股估值崩盘、全球经济陷入深度衰退等极端不利情境，新加坡系统重要性银行（D-SIBs）依然具备坚实的资本底气。

报告指出，得益于新加坡经济的强劲增长，新加坡银行对本地及跨国企业的信贷投放保持稳定。尽管零售贸易和建筑业受营运成本上涨影响，其不良贷款率微幅上升，但整个银行体系的资产质量总体保持健康。

为了未雨绸缪，各大银行已进一步筑牢风险防范屏障，总体拨备覆盖率（Total Provisioning Coverage）已逆势攀升至147%的高位。

为了评估金融体系抵御重度冲击的极限能力，金管局在此次测试中设定了一套“极度不利”的假设情境：全球人工智能（AI）相关投资骤减引发股市暴跌，全球股市累计跌幅达41%至61%，房地产价格下挫10%至23%，叠加中东局势升级引发能源供应中断，导致新加坡经济陷入长期衰退。

模拟测试结果是，即便在信用损失大幅攀升的重压下，新加坡系统重要性银行的整体普通股一级资本充足率（CET1 CAR）在第二年触底时，仍能维持在10.9%，显著高于金管局规定的9.0%最低资本要求（包含资本缓冲标准）。

金管局强调，新加坡银行业雄厚的资本和流动性缓冲，不仅能有效吸收潜在信贷损失，也为银行业在逆境中继续“输血”实体经济、支持本地及区域经济发展提供了最强有力的后盾。