即使在严重经济冲击下，新加坡绝大多数贷款者仍具备充足还款韧性，但有约1%可能面临现金流转负的风险。这群财务状况最脆弱的新加坡贷款者主要集中在两类群体：一是收入较低的中年组屋住户，二是承担高额私人住宅房贷的中等收入家庭。

根据新加坡金融管理局最新发布《金融稳定报告》，这项压力测试设定一个极端严峻的假设情境：全球经济因人工智能（AI）投资骤减和能源价格飙升而陷入深度衰退，导致新加坡居民失业率上升、家庭收入平均锐减约10%，同时金融机构的房贷利率猛增200个基点（即2%）。

测试结果显示，即便面对收入下滑与利息支出激增的双重夹击，绝大多数新加坡家庭凭借扎实的财务根基和充裕的流动资金，仍能平稳渡过难关。

然而，约1%的贷款人可能陷入每月总开支（含债务偿还款项）超出总收入的“入不敷出”困境。报告特别指出，这群人的现有储蓄缓冲已不足以支撑持续六个月的收入中断。

什么因素导致借款人面临风险

报告深入分析称，在这些面临资金链断裂风险的借款人中，一类是本身抗风险能力较弱、居住在建屋局组屋的中年低收入住户；另一类则是由于“过度借贷”购买私宅、承担沉重房贷压力的中等收入贷款者。

鉴于全球宏观经济和利率前景充满不确定性，金管局强调，贷款者应继续保持审慎的财务规划。

金管局呼吁公众避免过度借贷，并务必储备足够的应急流动资金，以防范未来可能出现的经济波动及借贷成本进一步上升的风险。