赛峰起落架系统新加坡服务公司（Safran Landing Systems Services Singapore，简称SLSSS）投资2200万美元（约2800万新元）的维修、修理和翻修（MRO）工厂正式启用，SLSSS的产能随之扩大40%，料巩固新加坡在MRO领域的优势。

新厂投运后，新加坡将成为赛峰起落架系统在亚太区规模最大的MRO设施，为包括波音787、空中客车A350在内的多个飞机平台，提供起落架维修服务。SLSSS也计划在2030年前新增100个技术人员或工程师岗位，使在新加坡的员工人数增至460人。

上述新厂占地7500平方米，投运后，SLSSS在新加坡的总厂面积将扩大至2万零500平方米。

SLSSS是全球航空航天制造业巨头赛峰（Safran）与新航工程（SIA Engineering）合资成立的企业，分别持股60%和40%。

新加坡经济发展局（EDB）也为上述项目提供支持。

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经发局执行副总裁许凯琳星期二（9月22日）在新厂启用仪式上致词指出，赛峰起落架系统将在新加坡引入新的维修技术与能力，包括钛部件维修、超音速火焰喷涂（High Velocity Oxy-Fuel，HVOF）涂层维修等，使新加坡设施成为赛峰全球网络中，首批具备这些维修能力的设施之一。

经发局三措施巩固我国航空航天优势

许凯琳续指，航空航天业已是新加坡制造领域增长支柱之一。经发局将透过三项措施巩固新加坡的竞争优势，吸引全球领先企业扎根新加坡、积极推动跨国企业与本地企业合作、培养具备专业技能的人才。

她提及，新加坡航空航天领域目前拥有约2万3000名人才，“我们也会继续为人才提供适当的技能培训，让他们参与并受益于这一领域的增长。”

据经发局提供的资料，在航空旅行需求不断增长的带动下，亚太已成为全球航空航天业增长最快的地区，客运量增幅也预计会超越其他地区。

“这意味着未来20年全球生产的新飞机中，近一半将交付给亚太区。这一增长势头，让新加坡航空航天业迎来前所未有的扩张机遇。”

包括跨国和本地中小企业在内，新加坡汇聚了超过130家航空航天企业，业务涵盖MRO、售后服务等。2024年，新加坡航空航天业产值突破180亿元，同比增长19%。

除了赛峰，其他航空航天领域巨头今年也公布了在新加坡的扩充计划。

例如，美国通用电气航天公司（GE Aerospace）在2月宣布一项为期多年的投资计划，投资额最多3亿美元，扩大在新加坡的发动机维修能力；美国宇航巨头RTX也在2月与经发局签署多项协议，在新加坡扩大并引入新技术，支持下一代商业飞机平台。