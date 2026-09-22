消息人士透露，华业集团（UOL）正与香港发展商新世界发展（New World Development）洽谈，收购香港尖沙咀凯悦酒店（Hyatt Regency）的50%股权，相关交易对酒店的估值约为30亿港元（约4亿8768万新元）。

彭博社星期二（9月22日）引述消息人士报道，持有酒店另50%股权的阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority，简称ADIA），也正与华业集团洽谈出售手上的股权。

消息人士也说，交易条款仍可能发生变化，不排除交易最终无法落实的可能。

针对《联合早报》的询问，华业集团拒绝置评。

华业集团近期正扩大资产组合。9月1日，华业集团、新加坡置地与凯德发展组成的财团，以14亿2538万元标得新樟宜路上段私宅地段；5月15日，华业集团宣布以6850万元收购大华银行在乌节路前华峰大厦（Faber House）的剩余权益。

新世界发展近年正面临重重挑战，包括中国大陆和香港房地产市场低迷，以及债务压力沉重。此前，新世界发展曾寻求黑石集团（Blackstone）投资，但相关交易最终在今年较早时候陷入停滞。

新世界发展也考虑出售旗下酒店资产，凯悦酒店是其中之一。据彭博社在5月的报道，新世界发展曾与总部位于新加坡的基金管理公司Aravest洽谈，计划以约20亿美元的估值出售手上三家香港酒店的50%股权，包括凯悦酒店、君悦酒店（Grand Hyatt），以及香港万丽海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel）。