若人工智能（AI）投资大幅下滑，且AI供应链收入流失，约32%的新加坡上市公司面临风险。

根据新加坡金融管理局最新发布的《金融稳定报告》，尽管能源供应中断与高油价持续推高运营成本，新加坡企业的资产负债表总体依然维持稳健。然而，市场一旦重新评估人工智能相关资产的估值，可能引发相关投资大幅收缩，进而拖累关联企业的收入与盈利，这将是未来一个关键的风险因素。

为评估该风险的潜在影响，金管局在地缘政治紧张局势加剧的背景下，进行了一项压力测试。测试设定的极端情景包括：AI相关投资大幅回落，以及AI供应链出现严重的收入流失。

在这一极端压力情景下，新加坡交易所上市企业将面临最高达30%的严重收入冲击；同时，由于信用利差扩大，企业还将面临最高达400个基点的差异化利率上行冲击。

测试结果显示，得益于稳健的盈利能力和充足的现金储备，大多数新加坡企业依然具备抵御上述冲击的能力。然而，在这一严重压力情景下，仍有32%的企业被评估为“高风险企业”，其债务约占上市企业债务总额的16%。

报告指出，这些高风险上市企业主要集中在高杠杆、资本密集型以及高度依赖营运资金融资的行业。此外，由于利润率较低且现金缓冲偏薄，中小企业在高风险群体中的占比也显著偏高。

对此，金管局建议，上述高风险类别的企业尤其应当审慎管理债务，并维持充足的流动性缓冲，以增强应对潜在外部冲击的韧性。