EGP能源（EGP Energy Corporation）

建议：买入

目标价：0.92元

闭市价：0.74元（-1.99%）

EGP能源是电力基础设施解决方案及服务供应商，公司有30年的历史，并已完成了90个项目，目前在新加坡开关设备市场的占有率达37.5%。它也是获得新加坡建设局供应商最高认证级别SY04 L6的16家公司之一。

获得这项认证意味着公司已正式获得资格预审，可以竞标并执行新加坡公共部门金额不限的电力和输配电设备供应合同。我们推断该客户是新加坡的国家电网运营商，也是输配电（T&D）工程、采购和施工（EPC）服务领域的唯一目标客户。

EGP能源与客户长达30年的合作关系，以及在90多个项目中零可报告事故的记录，进一步巩固了监管机构的信任和客户的忠诚度。EGP持有的L6资质需要超过15年的时间才能获得，这构成了显著的准入壁垒。

公司截至2031年的订单簿规模达2亿9620万元，为未来数年的营收提供了较高的可见性。更重要的是，公用事业客户的资本支出由法律法规规定，从而消除了周期性需求风险。我们认为，多年定价合同降低执行风险，预计公司2025年至2028年的复合年增长率（CAGR）为18%。

我们启动研究EGP能源，并给予“买入”评级，目标价为0.92元。（大华继显）

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