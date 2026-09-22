美国投资银行杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）给予星展集团（DBS）和大华银行（UOB）“买入”评级，目标价分别为91元和48元。华侨银行（OCBC）则获“持有”评级，目标价35元。

杰富瑞分析师团队星期二（9月22日）指出，星展是团队在本地银行股中的首选。这是杰富瑞第一次发布新加坡三家本地银行的研究报告。

分析师团队认为，本地银行经历多个信贷周期后展现韧性，加上资本充足和收入来源日趋多元，足以支撑较高的估值。新加坡财富管理市场持续扩大，也降低了银行收入对利率变动的敏感度。

具体来看，团队认为星展银行的业务质量较高；大华银行则因为估值较低而有上升空间，在亚细安财富管理市场也仍有进一步发展的空间，但盈利受经济周期影响的程度也较大。

至于华侨银行，团队认为，这家银行抵御信贷压力的缓冲空间最大，持续产生资本的能力也是三家银行中最强的。不过，由于华侨银行股价此前已经大幅上涨，杰富瑞认为，相关利好大部分已反映在股价中，因此只给予华侨银行“持有”评级。

在财富管理方面，新加坡资产管理规模从2018年的3万4000亿元，增至2025年的6万6000亿元，接近翻倍。分析师团队认为，这意味着银行不必只依靠贷款利息赚钱；即使利率下调令利息收入承压，财富管理收入也能发挥缓冲作用。

在派息和回购股票方面，杰富瑞估算，若把银行目前持有的剩余资本也计算在内，星展银行理论上可分派给股东的资金为71亿元，华侨银行和大华银行分别为60亿元和37亿元。

不过，团队强调，这些只是估算所得的分派能力，并不是银行已经承诺派发的金额。

三只银行股星期二盘中齐升，延续星期一的涨势。截至写稿时，星展涨0.91%至78.06元，华侨银行涨1.42%至32.12元，大华银行涨2.28%至43.06元。