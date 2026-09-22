与亚洲股票市场强劲表现相一致，26%的亚太家族办公室上半年取得超过15%的投资回报，并且有22%的家办把全年投资回报目标定在15%以上，比率均为全球平均水平的两倍。

花旗财富（Citi Wealth）星期二（9月22日）发布的《2026年全球家族办公室报告》显示， 亚太区家办今年的投资表现领先其他地区。

报告认为，这在一定程度上与股票市场强劲有关。例如，截至6月中旬，日经225指数累计上涨约30%。

这项调查于今年6月至7月进行，涵盖41个市场的逾350家家办，其中22%来自亚太区。

从投资主题来看，人工智能（AI）是亚太家族办公室最看重的直接投资机会，80%的受访者把AI列为主要投资领域，比率远超全球其他地区。医疗保健、机器人和软件同样受到关注。

亚太家办对数码资产的接受程度也最高，半数受访者表示，在采用数码资产方面没有面对显著障碍。

不过，亚太家办对外部风险表现出警惕。通胀（59%）、全球金融体系的稳定性（53%）和市场波动（52%）是亚太受访者最担忧的问题，比率显著高于其他地区。

报告认为，这种担忧可能部分源于霍尔木兹海峡的石油运输受阻。运往亚洲市场的石油中，约85%须通过这条航道，令亚太投资者对相关风险尤其敏感。

全球来看，家办对通胀的担忧大幅上升，比率从去年的37%升至63%；对关税的担忧则大幅下降，从去年的60%降至18%。

资产配置方面，由于投资者寻求兼具增长潜力、流动性和灵活性的投资，公开股票重新成为家办的主要投资方向。52%的亚太受访者今年增加公开股票配置，仅11%减少配置。在未来计划净增持的资产类别中，全球发达市场股票最受青睐。

相比之下，只有24%的亚太受访者增加固定收益配置，31%则减少配置；增加房地产配置的亚太受访者仅占10%，低于减少配置的22%。

全球来看，尽管宏观经济指标发生变化，地缘政治忧虑加剧，但家办仍保持乐观，也并未普遍收缩投资。接近90%的受访者截至受访时，仍取得正投资回报。