科技股飙涨推动美国隔夜股市高收，亚太股市星期二（9月22日）跟随上涨，但由于油价上升，以致股市的涨势在午盘稍微放缓。新加坡海峡时报指数闭市涨0.86%或48.53点，报5723.76点。

东京股市闭市涨1.38%，领涨亚太股市，其他亚太股市的变动不大，澳大利亚股市起0.36%，台湾与首尔股市闭市分别起0.17%和0.15%，香港上行0.18%。

中国大陆股市几乎无变动，上海上行0.06%，深圳则微跌0.01%。

瑞士隆奥（Lombard Odier）新加坡高级宏观策略师李好民（Homin Lee）说：“能源价格波动似乎是亚太地区主要股指，午后交易时段下跌的主要因素。中东地区的不确定性，抵消了美国科技公司推出更优质的人工智能（AI）服务所带来的情绪提振。”

辉立证券首席股票经纪刘伟雄也认为，目前亚洲市场最大的推动力还是AI和科技股。

目前市场似乎已开始把焦点从利率转向政治因素，尤其是中国国家主席习近平星期三（9月23日）开始访问华盛顿，并将与美国总统特朗普举行峰会。

刘伟雄告诉《联合早报》，投资者要关注的不是两国领导人的会面气氛，而是会后有没有具体成果，尤其是在贸易方面。

刘伟雄说：“投资者最应该关注的是中美贸易关系能否进一步稳定，以及科技、AI和台湾等议题有没有实质进展”。

虽然美联储9月升息是市场已经预判的结果，对股市带来的影响不大，但未来利率走向还是关键。

刘伟雄解释，目前的重点在于“还要加多少、维持多久？”因此，他建议投资者关注通胀、油价和美债收益率。

“即使很多事情已经被市场预期，真正影响市场的往往是实际结果和预期之间的落差。”

本地股市全天的交易量12亿5000万股，交易额22亿1000万元。上升股305只，下跌股232只。

成份股涨多跌少，五只下跌，18只上扬，七只持平。

涨幅最大的是海庭（Seatrium）闭市涨4.88%，收报2.15元。新科工程（ST Engineering）起2.89%至10.69元，而新加坡交易所（SGX）闭市时也收涨2.87%，报22.96元。

其他上升股的涨幅介于0.27%至1.66%。

下跌股的跌幅介于0.05%至0.89%，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）的跌幅最大，闭市报2.24元。

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