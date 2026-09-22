以印度尼西亚为基地的人工智能（AI）基础设施公司Zenkore，已签署31亿美元（约39亿新元）的高级定期贷款融资协议，而大华银行（UOB）是主要的承销商之一，承销20%或约6亿美元的贷款。

据大华银行星期二（9月22日）发布的声明，这是亚太区首项达到如此规模、专门用于AI计算基础设施的银团贷款（syndicated loan）。

筹集的资金将用于印尼乃至整个东南亚采购和部署先进的英伟达（NVIDIA）图形处理器（GPU）基础设施，为AI训练与推理以及下一代AI应用提供所需的高性能计算能力。

大华银行说：“这项交易反映出，贷款机构对AI基础设施作为战略资产类别的信心日益增强，也突显出GPU基础设施在推动东南亚下一波数码增长方面，扮演着重要角色。”

Zenkore正积极开发一吉瓦Nvidia DSX AI Factory平台，首阶段规模为200兆瓦，预计在明年上半年投入运营。平台部署完成后，将为区域内企业、起步公司，以及开发者等提供AI计算能力。

大华银行集团机构银行服务与环球金融主管陈文发星期二在媒体汇报会上指出，印尼人口超过2亿，因此AI应用需求不俗。他也希望借由这项融资活动，吸引更多资金进入东南亚AI基础设施领域，推动区域内AI相关企业成长。

此外，陈文发说，纵观整个AI基础设施产业，大华银行目前已为能源、数据中心、包括晶片在内的零部件领域提供融资。未来银行会利用在行业内的专业知识和经验，分阶段参与产业链其他环节的融资活动。

陈文发也透露，至今大华银行为AI基础设施领域承销的贷款额达到200亿元，占企业贷款组合约5%。

大华银行股价星期二闭市上涨1.66%至42.80元。