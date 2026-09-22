继年底可能签订的《亚细安数码经济框架协议》之后，东南亚国家已开始讨论《亚细安绿色经济框架协定》，并寄望明年启动这协定谈判。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二（9月22日）透露：“继亚细安数码经济框架协议（DEFA）之后，我们现已着手探讨亚细安绿色经济框架协定（GEFA），并已启动关于这个协定的可行性研究。”

新加坡明年将接替菲律宾，担任亚细安轮值主席国。

颜金勇星期二出席在马尼拉举行的第58届亚细安经济部长会议期间接受媒体采访时说：“随着可行性研究完成，我们有望在不久后展开范围界定工作。范围界定工作完成后，我们将启动绿色经济框架协定的谈判。这项协定将与数码经济框架协定相辅相成，一项聚焦数码经济，另一项则聚焦绿色经济。

“我们希望能在明年启动绿色经济框架协定的谈判。这是我们在亚细安内部致力于推动的工作，旨在加强亚细安成员国之间的经济融合。”

亚细安已完成数码经济框架协定的谈判，预期今年11月在亚细安峰会签订协定。

颜金勇说：“我们希望能在今年年底前敲定此事，并争取在明年某个时候使协定生效。在这方面，我们已经取得了进展。”

他也透露，亚细安成员国之间其中一个最重要的协定已取得重大进展，各成员国正在加紧努力使《亚细安货物贸易协定》（ATIGA）的升级版能提前在今年底生效，这将显著促进贸易往来，为民众带来诸多益处，并提升亚细安对投资者的吸引力。这个升级版协定原定于明年中生效。

另外，《亚细安服务贸易协议》（ATISA）生效至今已五年，成员国目前正探讨应优先检讨哪些方面，以促进亚细安服务贸易。

第58届亚细安经济部长会议9月19日举行至22日。除了亚细安内部，亚细安也寻求与其他国家地区加强合作伙伴关系，亚细安与欧盟在数码贸易原则（DTP）的谈判有望于明年完成。

颜金勇说，作为2027年亚细安轮值主席国，新加坡期待在这个基础上继续努力，推动建设一个互联互通、繁荣发展的亚细安。

根据贸工部，亚细安是新加坡的一个重要经济伙伴。2025年，亚细安是新加坡最大的货物贸易伙伴，双边贸易额从2024年的3844亿美元增至2025年的4370亿美元（5570亿新元）。新加坡对亚细安的外国直接投资（FDI）总额也从2024年的238亿美元升至2025年的337亿美元，这凸显了新加坡与亚细安日益强劲与增长的经济联系。