正在进行债务重组的mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia），就拟议股票配售已获证券业理事会（SIC）有条件豁免，免除投资者和与公司行动一致的人士履行强制要约的义务。

mm2今年7月16日宣布计划配售股票，而完成这次行动可能导致投资者，以及与它行动一致的人士（concert parties），在上市守则的规定下，必须承担强制性收购要约的义务，并可能触发连锁要约条款。因此，公司向证券业理事会申请强制要约豁免权（whitewash waiver）。

公司星期二（9月22日）股市闭市后发布文告宣布，9月18日在有条件下获得证券业理事会强制要约豁免权，同时也确认了子公司UnUsUaL Management Pte Ltd，并不会只因为持有已抵押的飞凡有限公司（UnUsUaL Limited）股份，而被视为对已抵押的股份或飞凡拥有实际控制权。

证券业理事会批准豁免的部分条件包括，在配售股份之前，于股东大会上通过投票表决豁免决议，放弃接受投资者及与其一致行动人士提出全面收购要约的权利。

此外，mm2也必须委任独立财务顾问（IFA），就豁免决议向独立股东提供建议。

公司表示，会在适时召开的特别股东大会上，就拟议配售及豁免决议寻求股东的具体批准。