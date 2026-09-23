美国三大股指星期二（9月22日）表现不一，纳斯达克指数在晶片股的强劲涨势助推下，连续第四个交易日收涨。

纳指上升0.45%，报27244.28点，连续两个交易日创新高。标普500指数收7764.64点，与前个交易日持平；道琼斯工业指数下滑0.36%，报51863.69点。

晶片股上涨，AMD股价收涨1.34%，报623.77美元（约795新元）；美光科技（Micron Technology）收涨5%；闪迪（SanDisk）上升6.8%。

消费者相关软件股却下滑，原因是投资者对Meta人工智能代理对消费者服务构成的威胁，感到担忧。

优步（Uber）和来福车（Lyft）分别滑落1.3%和2.4%。

新加坡海峡时报指数星期二闭市涨0.86%或48.53点，报5723.76点。

以下是星期三（23日）可关注股票：

1） Katrina集团在星期三开市前宣布，BYD By 1826投资控股公司以29万9880元，买入Katrina的1260万普通股，相等于5%的股权。

Katrina股价星期二跌23.5%，报1.3分。

2）谢美丽控股（Mary Chia Holdings）遭到债权人Fullink Capital私人有限公司提交清盘申请，相关聆讯在9月30日于新加坡高等法院召开。

根据政府宪报（Government Gazette）网站星期二发布的信息，Fullink Capital已于今年4月29日向高庭提出将谢美丽控股清盘的申请。有关申请尚待法院聆讯及裁决。

公司股价星期二无变动，闭市报0.9分。

3）停牌中的mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）就拟议股票配售已获证券业理事会（SIC）有条件豁免，免除投资者和与公司行动一致的人士履行强制要约的义务。

公司披露，获得证券业理事会的有条件强制要约豁免权，同时也确认子公司UnUsUaL Management Pte Ltd，并不会只因为持有已抵押的飞凡有限公司（UnUsUaL Limited）股份，而被视为对已抵押的股份或飞凡拥有实际控制权。

mm2今年7月16日宣布计划配售股票，而完成这次行动可能导致投资者，以及与它行动一致的人士，在上市守则的规定下，必须承担强制性收购要约的义务，并可能触发连锁要约条款。因此，公司向证券业理事会申请强制要约豁免权。

4）建筑维护与住宅升级服务商ISOTeam宣布，9月8日在新加坡数码资产交易所（SDAX）推出的三个月期006系列商业票据已完成，从获认可投资者和机构投资者筹得472万元的资金。票据已在星期二发行。

ISOTeam的股价闭市无变动，报6.3分。

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