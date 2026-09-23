飞机维修、修理和翻修（MRO）服务提供商新加坡飞机机械服务有限公司（SAESL）携手本地四家教育或科研机构，增强本地航空航天领域人才库，预计每年可培育最多200名技术人员，为SAESL未来五年聘用超过1000名技术人员的目标作出贡献。

SAESL是新航工程（SIA Engineering）与罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）所设合资企业。

据SAESL星期三（9月23日）发布的文告，公司会在2026年亚太区MRO展会（MRO Asia-Pacific 2026）上签署四项谅解备忘录（MOU），战略合作伙伴分别为工艺教育学院（ITE）、共和理工学院（Republic Polytechnic）、淡马锡理工学院（Temasek Polytechnic）、新加坡科技研究局先进再制造与科技中心（ASTAR ARTC）。

通过与工艺教育学院、共和理工学院、淡马锡理工学院的合作，SAESL将为新加坡年轻人才提供培训课程、实习机会、工读计划、学徒培训等。

SAESL首席执行官帕丁森（Chris Pattinson）说：“新加坡航空航天领域将持续依赖强大的技术人才库，以及先进技术的发展。我们正透过这些合作伙伴关系，为年轻人才创造更多机会，让他们直接接触维修、修理和翻修工作，并在这一个领域建立有意义的长期职业生涯。”

帕丁森续指，与新加坡科技研究局先进再制造与科技中心的合作，有助于推动维修、修理和翻修技术的发展，包括原生人工智能（AI-Native）以及自主化检测、装配和拆卸解决方案等，应付全球对MRO日益增长的需求。

上述合作项目，也有助于支撑SAESL总值2亿4200万元的投资、扩建与转型计划，包括在乐洋工业区（Loyang industrial estate）兴建一座占地2万6000平方米的新设施、将维修、修理和翻修产能提高40%等。

据美国市场分析公司Grand View Research的研究，到了2030年，全球维修、修理和翻修市场规模将从2026年的1008亿美元（约1284亿新元），增至2030年的1209亿美元。