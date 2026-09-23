Simba母公司Tuas Limited首次就Simba使用未经授权频谱的调查透露，Simba曾断断续续地使用之前获得授权使用的部分频谱。

若被判定滥用频谱，Simba可能被罚款，营业执照也可能被修订或吊销，而涉及事件的人员也会面对个人后果。

于澳大利亚上市的Tuas星期三（9月23日）在发表的全年业绩报告披露这项信息。

Simba收购第一通（M1）的计划今年5月喊停。

资讯通信媒体发展局（IMDA）指Simba可能使用了未分配给它的无线射频频段提供移动服务，因此暂停审核Simba收购第一通的申请。

未经授权使用频谱有违电信法令，也违反资媒局颁发设施经营执照给Simba时的条件。

Tuas在最新业绩报告和年报中指出，Simba似乎是断断续续地使用了之前获得授权使用的部分频谱，但只用于特定用途。

截至年报发布时，资媒局尚未向Simba说明，若被判定滥用频谱，Simba将面临何种后果。

Tuas主席张戴维（David Teoh）说，公司签署协议收购第一通，是2026财年的一项重大里程碑。“我们依然会就未经授权使用频谱事件，全力配合资媒局的调查，目前正等待当局的正式决定。”

虽然收购第一通的计划暂停，但Tuas的订户持续增加。

公司2026财年净利较上财年的690万元增加277%，达到2600万元；每股盈利为4.78元，涨幅为223%。

公司指出，净利持续增长，反映业务表现改善，以及公司谨慎管控成本。

全年营收上升24%至1亿8760万元，这主要是受到订户增加以及移动配套种类扩大。

每股净资产值为1.34元，高于去年同期的0.72元。

潜在息税折摊前盈利（EBITDA）录得8380万元，上升22%。这不包括收购第一通的370万元相关开支。

截至星期三早上10时30分，Tuas股价跌17.81%至1.92澳元（约1.74新元）。