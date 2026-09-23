BYD By 1826投资控股公司收购餐饮公司Katrina集团5%的股权，成为主要股东。

Katrina集团在星期二（9月22日）闭市后宣布，获得BYD By 1826入股。这家比亚迪汽车授权经销商以29万9880元，买入Katrina的1260万普通股，相等于每股2.38分。

BYD By 1826投资控股（BYD By 1826 Investment Holdings）是资本公司EightX Capital旗下公司，由印度尼西亚富商王振上（Sandjaja Ongsono）所拥有。

王振上是BYD By 1826私人有限公司执行董事兼控股股东，也是Eightx Capital的执行主席。

BYD By 1826与其他汽车经销商最大不同就是，展销厅旁设有餐馆，融合汽车零售、餐饮、生活时尚活动和车主奖励。

公司去年的比亚迪汽车销量是各汽车品牌当中，汽车销量最高的十大经销商之一。

Katrina旗下餐饮品牌包括So Pho、Bali Thai、Streats等。

截至星期三（23日）中午，Katrina股价早盘起200%，报3.9分。