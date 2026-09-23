人工智能（AI）基础设施竞赛越演越烈之际，土地、电力、水资源有限的新加坡，不会盲目追求算力的增长，而是透过打造高效的基础设施、创造高价值的工作，追求有纪律和可持续的增长。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期三（9月23日）为亚太金融论坛（APAC Finance Forum）主持开幕时指出，目前新加坡的数据中心容量已超过1.6吉瓦，预计需求会持续增长，我国也会继续提供支持。

但陈杰豪也说，新加坡土地、电力和水资源均颇为有限，因此我国不能仅聚焦于扩大算力兆瓦，而是最大化算力所创造的价值，这意味着吸引高效且可持续的基础设施、创造高价值的工作，确保我国稀缺的资源，能带来更广泛的战略和经济价值。

“这是有纪律的增长，并非不惜一切代价追求增长，也不是人为设定增长上限。”

陈杰豪也提及，AI基础设施竞赛的胜负，不会仅仅取决于拥有多少兆瓦的电力，而是如何有效地连接算力、能源、网络、资本、企业，以及信任。

“新加坡具备互联互通、资本、值得信赖的制度、强大的商业生态系统，以及可靠、安全的基础设施，我们可将这些优势连接起来。”

陈杰豪续指，一些对算力需求较高的投资项目，自然会设在土地和能源更充足的地方；另一些投资，尤其是重视信任、安全、连接和业务连续性的项目，则可能更适合设在新加坡。

“重点并不是让每项工作都设在这里，而是让亚细安整体能够提供，AI经济所需的完整基础设施方案。”

陈杰豪举例，新加坡已在海事领域发挥类似角色，“我们能成为海事枢纽，并非因为所有经过本地港口的货物都是在这里生产的，而是新加坡将生产者与市场、货物与航运网络、金融与贸易、东南亚与世界连接起来。”

针对资源稀缺，陈杰豪指出，政府多年前已开始着手应付相关问题，包括与业界合作提高能源效率，以及推动热带数据中心标准、冷却技术、韧性和安全方面的发展。

此外陈杰豪提到，政府也已在国会提出数码基础设施法令（Digital Infrastructure Act，简称DIA），为规模最大的数据中心和云服务提供商制定更加明确的安全要求、建立可持续发展基准，确保我国资源能在算力增长之际，被高效利用。