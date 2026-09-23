受服务业、零售及其他商品，以及食品价格涨幅扩大的影响，新加坡今年8月的通胀压力略有回升。

新加坡金融管理局和贸工部星期三（9月23日）发布的最新消费价格指数（CPI）报告显示，不包括住宿和私人交通费的核心通胀率（Core Inflation）8月达到2.2%，高于7月的2.0%；按月比较，8月核心物价上涨0.3%。

8月通胀率为2.3%，高于7月的2.2%；整体物价环比上升0.6%。

分项来看，服务业通胀为2.0%，高于7月的1.7%，主要受机票和点对点交通服务价格加快上涨驱动；零售及其他商品通胀由1.4%升至1.8%；食品通胀微升至2.3%。电力与天然气通胀保持在8.7%，住宿通胀维持在0.8%。私人交通通胀则由7月的8.0%放缓至7.5%。

报告指出，受全球能源价格居高不下和不利天气影响，新加坡进口食品、商品及服务成本预计持续上升，但国内生产率增长和政府补贴将抑制服务业通胀。

金管局与贸工部维持2026全年核心通胀率与整体通胀率平均介于1.5%至2.5%的预测，核心通胀率有望在2027年年中随着全球能源价格回落而明显放缓。

当局指出，全球能源价格波动与气候条件仍可能带来通胀上涨的风险，而如果强劲科技投资增长在全球和新加坡带来更多的溢出需求，通胀也可能持续更久。

金管局最迟在10月14日公布季度货币政策，市场预计金管局将维持既定政策不变。