新科工程（ST Engineering）将为河北航空（Hebei Airlines）提供发动机维修服务，以及与柯林斯航空航天公司（Collins Aerospace）加强合作，为航空运营商提供零件和维修服务。

新科工程星期三（9月23日）发文告指出，已和河北航空签署一项为期两年的独家协议，今年9月起，新科工程位于中国厦门的航空设施，将为河北航空波音737-800机队所使用的CFM56-7B发动机，提供维修工作。

文告说：“凭借新科工程已在厦门建立的设施和良好业绩记录，我们能为河北航空及其他运营商提供高质量、可靠的发动机维修、修理和翻修（MRO）支持。”

新科工程续指，集团在新加坡和中国均具备CFM56发动机维修能力，因此能满足市场对维修服务持续增长的需求。

另一方面，新科工程与美国宇航巨头RTX旗下的柯林斯航空航天公司，签署三项多年期协议。

上述协议涵盖三大合作领域，即为波音787飞机使用的柯林斯风扇组件电子板提供维修服务；向柯林斯采购新的备件，支持MRO业务；与柯林斯延长在A320、737机型部件维修方面的合作。

截至星期三下午3时，新科工程股价上涨1.40%至10.84元。