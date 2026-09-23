涉及30亿元洗钱案的两个玛庭豪苑（Martin Modern）单位，以及华利世家（Wallich Residence）的两个单位拍卖成功，分别以212万元、208万元，以及660万元和548万元落锤成交，但成交价都低于起拍价。

由房地产公司SRI在星期三（9月23日）举行的拍卖会中，玛庭豪苑其中一个位于26层、面积764平方英尺的两卧房单位，起拍价（opening price）为223万8000元，相当于尺价2929元，无人竞标出价。有买家反向还价（counter offer），首轮出价为205万元。

经过四轮竞价，这单位出价升至212万元，并成功交易。

另一个位于17层、同样面积的两卧房单位，起拍价同样为223万8000元，有买家反向还价208万元，无人竞价，最终也成功落锤成交。这比起拍价低了7%左右。

除了这两个单位，玛庭豪苑其余四个拍卖单位都因竞标价未达保留价或无人出价，全部流拍。这些单位的起拍价介于223万8000元至498万元。

另外，华利世家的一个近2000平方英尺的四卧房单位，也成功以660万元落锤成交。

据了解，这个位于丹戎巴葛一带华利世家第61层的单位是由涉案人张瑞金所拥有。他早前认罪后，被判15个月监禁。

这个单位的起拍价为678万元，买家反向还价，首轮为640万元。经过三轮竞拍，最终以660万元成交。

根据《联合早报》看到的房地产交易记录，张瑞金在2020年3月斥资843万元购入这个单位。

另一个华利世家的四卧房单位，位于第53层，起拍价为555万元，买家反向还价从530万元起，在五轮竞价中起至548万元并成交。

SRI在这次拍卖会中共推出17个单位，10个是与30亿元洗钱案有关、被我国警方充公的单位。