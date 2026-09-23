从2028年9月开始，建筑业的合格核查师与合格核查机构，在承接核查大型和更复杂项目的工作时，必须展示最近相关核查与设计的经验。为此，政府将增强合格核查师框架，确保建筑物结构设计得到更有效的核查。

建筑业环境的运营日趋复杂，必须同时兼顾安全、质量、成本和及时性，因此，合格核查师（Accredited Checker）和合格核查机构（Accredited Checker Organisation）必须拥有技术能力、组织资源和相关经验，以开展严谨有效的核查工作。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期三（9月23日）在新加坡产业发展商公会（REDAS）的中秋午宴上宣布，为了支持业内人士能满足更高的核查要求，政府将增强合格核查师框架。

英兰妮指出，新加坡进入了令人振奋的新发展阶段，这包括即将展开的项目如南部濒水区、长岛和巴耶利峇空军基地。

“这些绝非小事。它们的规模和复杂程度都将超过我们以往建造过的任何项目。这需要建筑环境领域具备过硬的能力、致力于追求卓越，并能够开拓新的领域。”

自2028年9月开始，合格核查师与合格核查机构在承接较大型和复杂的工程时，必须展现最近相关核查与设计经验，同时也必须有良好的业绩记录。

加强框架旨在确保规模更大、更复杂的项目，由具备与项目规模和复杂程度相称能力的合格核查师，以及合格核查机构审核，同时在整个行业内建立更有效的同行评审机制，提高结构审核的标准。

英兰妮也说：“加强上游审核，有助减少下游设计问题与整改成本，支持流畅的项目交付和更佳的安全效果。”

英兰妮也同时宣布，伴随这些变化，新加坡咨询工程师协会（ACES）也为合格核查师，制定了一套价值阐述框架。

这个框架旨在为发展商与合格核查师，以及合格核查机构，提供一个共同且透明的基础，以讨论各个项目的审核方法与所需的资源。

另一方面，英兰妮与新加坡产业发展商公会会长陈瑞耀在致辞时，都分别呼吁房地产界，通过打造合适住房与环境，给予本地家庭更大的支持。

陈瑞耀说，无论家庭结构如何，只要空间规划得当，都能帮助家庭实现他们的愿望。他鼓励会员继续在设计、建设及塑造社区时不断努力，以集体力量，帮助更多国人组建并发展他们所期待的家庭。