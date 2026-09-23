新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）将更新上市规则，要求上市公司加强对高管薪酬、股息政策和投资者关系的披露，以提高企业透明度，推动上市公司形成重视价值创造的文化。

新交所监管公司星期三（9月23日）闭市后发布这一消息。新规定将从2027年1月1日起生效，首批须遵守规定的企业年报预计于2028年发布。

根据新规，从2027年1月1日或之后开始的财年，上市公司须在年报中说明用于决定执行董事和高级管理人员薪酬的主要财务及非财务绩效指标，并解释这些指标如何与公司的长期价值创造目标挂钩。

年报也须包括公司的股息政策、投资者关系政策，以及年内与股东沟通的主要活动。不过，股息政策不要求公司承诺派息。公司若希望保留资金用于业务增长，可在政策中加以说明。

投资者关系政策则须列明公司与投资者沟通的渠道，以及股东联系公司的机制。

从2027年起，所有上市公司也须设立用于投资者沟通的网站，或在公司网站内设置专门的投资者关系页面，并在网站上公布投资者关系政策。

新交所监管公司首席执行官陈文仁说，新加坡股市正受益于投资者兴趣回升，但如果董事会和管理层不加强与投资者沟通，并展现更高透明度，特别是说明管理层决策如何符合股东利益，这股兴趣将难以持续。

他说：“这些规则修订在加强披露标准的同时，也为发行人保留灵活性。我们鼓励发行人不要只满足最低要求，而应提供具有实质内容和意义的披露，以吸引全球资本并提升估值。”

根据截至今年5月31日已发布的2025财年年报，超过九成上市公司设有投资者沟通网站，并建立了与投资者双向沟通的渠道。每10家公司中有八家披露投资者关系政策的目标和原则，但只有少数公司提供股东沟通活动的详情。

此外，超过九成公司在薪酬框架中纳入财务指标，但只有47%披露所采用的具体指标。

新交所监管公司认为，这表明企业的披露仍有改善空间，同时也说明大多数公司有能力落实新规定。

部分上市公司已采用较详细的披露方式。例如，龙沙集团（Lonza Group）和星和（StarHub）等公司在年报中列明决定管理层薪酬所采用的具体指标；城市发展（CDL）和布米达马农业（Bumitama Agri）等详细说明股息政策；康福德高（ComfortDelGro）和奕丰集团（iFAST）等则列出较详细的投资者关系政策。

业内人士：加强披露有助于收窄部分上市公司估值折价

新规普遍获得业内支持。新加坡证券投资者协会会长大卫·杰乐（David Gerald）指出，新规有助提高透明度和投资者信心，进而增强新加坡市场的吸引力，但真正的考验在于董事会会否遵循新规的精神，而非只满足条文要求。

他说：“如果公司能够提供有意义的披露，解释资本配置决定，并认真与投资者沟通，相信这些措施有助于缩小信息差距，并可能收窄部分上市公司所面对的估值折价。”

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授认为，新的信息披露要求，特别是有关薪酬与长期价值创造的披露要求，将促使上市公司承担更有意义的责任。

新加坡董事协会首席执行官潘枫茗说，不同公司的规模、商业模式和资源存在很大差异，新要求在保留董事会酌情判断空间的同时，为提高披露的基本标准迈出了良好第一步。

新交所监管公司今年4月就拟议规定展开咨询，并于5月结束，共收到32份利益相关方的意见。

部分回应者建议，把披露范围从股息政策扩大至更广泛的资本管理做法。新交所监管公司说，有关意见将提交公司治理咨询委员会，由委员会考虑是否建议企业作出这类披露，以及相关要求应纳入《公司治理守则》还是上市规则。

卢耀群认为，对于资本管理披露，不宜采取“一刀切”的做法。“股息政策与股东利益直接相关，适合列为统一披露要求；而资本管理的其他方面可能过于个性化，无法硬性规定到上市规则中。”