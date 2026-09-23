新加坡电信公司星和（StarHub）证实，公司正与吉宝（Keppel）展开谈判，有意从后者收购电信业务第一通（M1）。

星和星期三（9月23日）在新交所发文告宣布这个消息。公司是回应《商业时报》早些时候的一篇报道，指两家公司正就出售事宜展开谈判。

《商业时报》引述消息人士报道说，星和已经就收购提出了献议。

星和在文告中说：“由于有关的商谈仍在进行中，目前无法确定或保证这些探讨会推进至下一阶段，也无法保证最终会达成任何涉及M1的交易。”

今年5月，M1脱售给Simba的计划搁浅。资讯通信媒体发展局当时指出，Simba可能违规运作，对公司展开调查，并暂停评估这项出售议案。

有关的合并计划告吹后，吉宝业绩报告中出现6500万元净亏损。

Simba是本地第四大电信商。它的母公司Tuas Limited也在星期三，首次就使用未经授权频谱事件做出说明，承认把频谱用于未获批准的用途。

Tuas在公司发布的全年业绩报告及年报中指出，Simba似乎曾“断断续续”地使用之前获授权使用的部分频谱，但仅限于特定用途。

《联合早报》早前也报道，在Simba和M1的交易告吹后，市场分析指M1与另一大电信商星和合并的可能再度浮出台面。

吉宝也在今年7月底的业绩发布会上指出，管理层探索各种机会出售M1，也希望通过一项为期三年的转型计划来提升战略价值，目标是到2028年，每年节省7000万元的成本。