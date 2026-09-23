吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）以3488亿韩元（约3亿2800万新元）的价格，把韩国首尔的永久地契甲级办公楼T Tower，出售给一家韩国房地产基金。

吉宝房地产投资信托管理公司星期三（9月23日）闭市后发布消息时表明，这个售价比2019年5月收购T Tower的价格高出37.2%，并且比这个办公楼今年8月底时的估价（韩元）高出7.4%。

这栋28层楼的办公大厦位于首尔中央商业区，总楼面面积为4万1598平方公尺；截至6月底，它的租用率为92.1%。这是信托在韩国唯一的房地产。

这项脱售交易预计在2026年第四季完成。吉宝房地产信托已签约卖出所持T Tower的99.38%权益，吉宝资本投资控股公司（Keppel Capital Investment Holdings Pte Ltd）也将出售所持T Tower的其余0.62%权益。

管理公司指出，这展示信托优化资产组合的战略和审慎配置资本。

吉宝房地产信托管理公司总裁蔡显扬说：“以高于收购价及估值的可观溢价出售这个房地产，彰显吉宝房地产信托实现资产价值的能力。连同近期出售东京KR Ginza II项目的交易，这个交易进一步印证我们战略性资本再循环的能力，不仅加强吉宝房地产信托的资产负债表，还提升信托的财务灵活性。”

在这些资产出售后，新加坡资产将占吉宝房地产信托的资产组合总值的81.1%，这将使信托继续受益于有利的办公楼市场基本面，包括稳健的租户需求、有限的中央商业区新增供应，以及无重大新项目落成。

管理公司说，信托打算在发布2026年第三季业务报告后，把脱售T Tower所得净资金当中的不超过2500万元，用于在公开市场上进行股票回购。

假设T Tower和KR Ginza II的脱售交易都在今年6月底完成，信托的资产组合租用率将保持在96.2%，加权平均租期（WALE）为4.5年。信托的资产组合共有12个房地产，分布于新加坡（81.1%）和澳大利亚（18.9%），总值约115亿新元。

吉宝房地产信托星期三股价上涨1.18%，闭市报0.86元。