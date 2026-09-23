总部设在新加坡的二手车交易平台Carro公司，正考虑在纳斯达克和新加坡交易所的环球上市板（Global Listing Board）挂牌。

若计划落实，Carro可能成为首家采用这项上市机制的公司。

环球上市板是新加坡交易所与纳斯达克合作建立的双重上市框架。企业只需准备一套上市文件，便可在美国和新加坡同步挂牌，两个市场的上市审批时间也会协调。按规则，上市时市值须至少20亿元。

彭博社星期三（9月23日）报道，Carro已通过保密方式提交美国首次公开售股（IPO）申请，也已向新加坡提交上市文件。

知情人士说，公司目标是在2026年接下来的时间或2027年上半年进行双重上市，筹资额可能介于4亿至5亿美元（约5亿1000万至6亿3700万新元）。

相关商议仍在进行，上市计划和细节可能改变，公司也可能视投资者需求决定不在新加坡上市。

Carro发言人说，公司不时评估潜在融资需求和机会，并会在适当时候作出披露。