新加坡交易所（SGX）推出的美股亚洲时段交易服务开局遇冷，由于面对竞争产品的冲击且投资者持观望态度，初期交易量极低。

路透社星期三（9月23日）的报道说，区域交易所想要在美股全天候交易需求分一杯羹，看来并非易事。

新交所于7月通过新加坡存托凭证（SDR）计划推出了首批三只美股——Grab控股、冬海集团（Sea Ltd）和SpaceX，以新元交易。

据路透社测算，自推出至9月18日期间，SpaceX新加坡存托凭证的成交额仅为230万美元。相比之下，新加坡股市的日均成交额约为20亿新元（约16亿美元），而SpaceX股票在纳斯达克的成交额则高达约3366亿美元；新加坡存托凭证的交易量与之相比微乎其微。

SpaceX新加坡存托凭证自在新加坡上市以来的总交易量，仅占同期SpaceX在美国市场总交易量的0.0007%。在此期间，Grab控股和冬海集团的新加坡存托凭证总交易额约为2400万美元，而Grab控股和冬海集团在美国市场的交易额则高达260亿美元。

一些观察人士认为，美股的新加坡存托凭证推出得太晚；另一些人则指出，本地投资者对新加坡存托凭证并不熟悉。

CMC Markets亚洲及中东地区主管福布斯（Chris Forbes）说：“他们入局太晚了……其他人都已经开发出替代方案。”

全球范围内对美股的浓厚兴趣，促使经纪商、交易所及加密货币公司纷纷推出衍生产品及其他产品，以实现全天候美股交易。

华侨银行股票研究部主管李彩莲指出，本地投资者通常更熟悉本地上市公司。

她说：“新加坡的许多投资者仍然不太熟悉新加坡存托凭证。”

她补充说，新加坡存托凭证也没有被纳入海峡时报指数或摩根士丹利资本国际指数等基准指数中。