本地连锁超市好超市（Hao Mart）创办人陈锦荣的旗下公司Hao Open Foods，已在越南胡志明市的 Vincom Plaza开设了越南首家BHC炸鸡餐厅，并迎来了客流高峰。

公司下来计划于今年底在越南再开设三家分店。

根据Hao Open Foods文告，它是在今年4月与韩国知名餐饮集团Dining Brands Group签署为期10年的BHC炸鸡独家总特许经营权协议。

根据协议，双方计划在10年内于河内、胡志明市和岘港等越南主要城市开设至少50家分店，并有潜力进一步将规模扩大至120家。

Hao Open Foods是陈锦荣设立的公司，在东南亚地区运营餐饮和零售业务，包括超市连锁及BHC的总特许经营业务。

文告说，这次总特许经营协议的签署，彰显合作方对Hao Open Foods越南子公司的强大业务和分销能力的充分信任。

文告也说，陈锦荣已向Hao Open Foods注入了首期100万美元（约128万新元）的资金，未来将根据持续扩张计划的需要，注入更多资金。

Dining Brands总部位于韩国首尔，是韩国主要的综合餐饮集团，在全球运营多家广受欢迎的餐饮特许品牌，包括BHC炸鸡、韩国澳美客牛排馆（Outback Steakhouse Korea），以及主营高档牛肉的韩式高端烤肉品牌Changgo43。

目前，BHC炸鸡在八个海外市场设有门店，涵盖新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、台湾和香港等东亚地区，以及美国和加拿大等北美市场，并计划进军菲律宾。越南已被选为BHC的第10个海外市场。

另外，Dining Brands正致力于将Changgo43的越南全国总特许经营权授予Hao Open Foods。双方未来还考虑开拓其他市场，包括缅甸和中国。

陈锦荣和好超市因Taste Orchard停业，近期涉及一系列法律纠纷。

此前，好超市与奥奇签下一份为期七年半的租约，成为乌节路160号百货大楼（前为乌节坊 Orchard Point）五层零售楼面的主租户，并在2024年2月开设Taste Orchard。

2025年9月，奥奇指好超市拖欠租金和未经授权转租部分店面，宣布终止主租约。Taste Orchard随即停止营业。奥奇要求好超市及分租户腾退店面，并起诉好超市，索赔租金等费用。 好超市及陈锦荣夫妇，则起诉奥奇百货公司及另一人，指对方涉嫌串谋损害或摧毁好超市业务。