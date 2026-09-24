美国自动驾驶德士公司Waymo进军新加坡，料会对现有业者如康福德高（ComfortDelgro）和Grab带来竞争压力，但不会对这些公司的业绩表现构成威胁。

隶属于谷歌母公司Alphabet的Waymo，日前宣布预计会在2028年正式推出服务，将是继康福德高和Grab后，在我国提供服务的第三家自驾车服务业者。

新加坡交通业市场规模远不如许多国家，虽然目前确定只有三家业者进场，但受访学者和分析师都认为，Waymo会加剧自驾业的竞争。不过，以目前来看，竞争不会很激烈。

新加坡国立大学土木与环境工程兼工业工程系统与管理系副教授刘杨接受《联合早报》访问时说：“Waymo的进入会带来竞争压力，但引入具有长期技术积累的业者，也有望让新加坡受益。自动驾驶的商业化不仅取决于技术，也取决于本地运营能力、服务可靠性、成本控制和消费者信任。”

Waymo原是谷歌在2009年推出的的自驾项目，但在2016年脱离谷歌成为Alphabet旗下的Waymo公司。

市场预测，Waymo至今获得Alphabet和其他投资者的460亿美元（587亿新元）注资，公司今年2月宣布筹得160亿美元，估值达到1260亿美元。此外，公司对自驾深入研究多年，行驶里程共达2亿零400万公里。

相比下，康福德高和Grab在自动驾驶业务的资金规模和研发能力都远低于Waymo，但好在两家新加坡公司都采取“抱团”策略，与其他专研自动驾驶技术的大型企业合作。

Grab与中国的自动驾驶汽车公司文远知行（WeRide）合作；康福德高则与另一家中国公司小马智行（Pony.ai）联手。

刘杨认为，Grab和康福德高已有的客户基础、新加坡市场经验和运营网络，具有一定竞争优势。Waymo也可能促使现有两家公司进一步改善服务和创新。

市场竞争看似加剧，但新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）认为，若三家业者的自驾车专注于提供不同服务，而不是正面竞争，依然有利可图。

他指出，以目前来看，Waymo提供德士服务，康福德高则以短程接驳服务为主，没有直接竞争。因此现在要断定新加坡市场是否难以容下三家业者，仍为时过早。

他认为，真正需要关注的是自动驾驶服务对整个交通服务业的影响。“我估计，需要再过五年，自动驾驶服务才会占据司机驾驶服务市场较显著的份额。”

刘杨也有类似看法。她认为，不同业者可以针对不同地区、出行时段和乘客需求，寻找各自的发展空间。因此，市场能否容纳多家企业，要看它们能否满足不同需求，并与现有道路网络和公共交通有效衔接。

对康福德高和Grab股价影响不大

从企业业绩和股票增长潜力的角度来看，受访分析师认为，新业者加入战局在短期内对现有业者的影响不大。

新加坡兴业银行股票研究主管瑟卡（Shekhar Jaiswal）说，康福德高已为这项转型做好准备，并定下2030年目标，自驾车占公司全球车队的10%。

“我们也预计，新加坡的点对点出行市场不会完全过渡到自动驾驶汽车。虽然自动驾驶汽车有助于提高车辆利用率，并缓解司机短缺问题，但仍有一些行程离不开人工协助。例如特定的机场接送、较困难的上车点，以及需要轮椅或医疗器具的乘客。”

Waymo要到2028年才开始提供服务，Grab和康福德高在今年正式接待乘客，抢占了市场先机。这在辉立证券研究投资分析师王倩看来，是它们的最大优势。

“Waymo通过自己的应用程序进行运营，可能会带来一些竞争，但要扩大规模仍需时日。反观Grab已扩大自动驾驶车队，还曾表示可能在东南亚市场采用人类司机与自动驾驶车辆并存的混合车队模式。”

至于康福德高，王倩认为，虽然集团的德士服务必须迎头面对Waymo，但集团已在建立自动驾驶车队，料能抵御外来企业带来的挑战。