新加坡是财富继承者首选的财富管理地点，近七成受访者目前在本地管理财富。五年后，新加坡仍居首位，但选择本地的受访者占比有所下降；与此同时，选择阿布扎比的受访者占比则大幅增加，为目前的五倍。

研究也发现，七成受访者没有把父母使用的银行作为自己主要使用的银行。他们愿意把日常银行事务交给人工智能（AI），但长期财富规划仍倾向真人顾问。

瑞士财富管理研究公司FIN21 AG旗下财富管理平台WealthSummit星期四（9月24日）发布这项研究。调查于8月通过网络收集1049份有效答卷。

调查对象是东南亚地区正准备接手、正在管理或近期已接手财富的人。受访者中X世代占61%，Y世代占31%，Z世代占8%。

除新加坡外，受访者目前也常选择苏黎世和香港来管理财富，分别有45%和38%选择这两个城市；五年后，比率料降至42%和26%。选择阿布扎比的受访者占比则从目前的5%升至27%，是调查所列地点中增幅最大的。

调查允许受访者分别选择目前和五年后最多三个财富管理地点。

受访者选择管理财富的地点时，82%看重政治和法律稳定，62%重视监管是否可靠，59%看重税制。

被问及新加坡五年后的占比下降、阿布扎比占比上升的原因，FIN21主席鲍曼（Claude Baumann）星期三（23日）在媒体简报会上说，新加坡目前的占比已经很高，进一步上升的空间有限。

他也指出，阿布扎比和迪拜正在争夺金融公司，前者开出较优的条件，争取迪拜的金融公司迁入，且阿布扎比也是阿联酋首都，政府和主要机构集中在当地。

七成受访者银行选择与父母辈不同

报告指出，71%的受访者没有把父母使用的银行作为自己平时主要使用的银行，68%同时使用至少三家银行。

鲍曼说，二代们在选择银行时，会比较投资表现、收费和数码服务，也不再只认一家银行。

报告还说，42%的受访者愿意考虑独立资产管理机构，39%愿意考虑家族办公室。

FIN21创办人兼首席执行官金茨勒（Christoph Künzle）说，一些客户不喜欢私人银行只推销自家产品，更希望获得独立的投资建议。

鲍曼则说，私人银行收费较高，提供的服务也大同小异；独立机构的收费可能较低，服务也较个人化。

此外，77%的受访者愿意用AI处理日常银行事务，89%在长期财富规划上仍选择真人顾问。

在投资方面，70%希望私人银行提供私募股权、私募债务和基础设施等投资机会，22%希望银行提供加密资产相关投资，低于黄金和贵金属的24%。