美国股市再次受到中东局势和通胀阴霾笼罩，三大股指在星期三（9月23日）皆下跌。纳斯达克指数中断涨势，回落1%。

道琼斯工业指数星期三下滑0.68%，报51511.59点；标普500指数跌0.75%，报7706.03点；纳指跌1.13%，报26936.03点。

伊朗总统佩泽希齐扬日前在联合国演讲时说，伊朗是恐怖主义的受害者，因此绝对不会“屈膝投降”。这意味着中东军事冲突可能会延续，导致油价上涨近4%。

另一方面，市场预计美国联邦储备局会进一步加息，推动美国国债收益率飙升，也吸引投资者从股市撤资，改而转入债券市场。

新加坡海峡时报指数横摆作收，闭市报5709.91点，全天下滑0.24%或13.85点。

以下是星期四（24日）可关注股票：

1）翱兰集团（Olam Group）旗下的翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）完成发行总额3亿美元（约3亿8000万新元）的永续混合资本工具（Perpetual Hybrid Capital Instruments）。

所有收益将用于为现有贷款进行再融资，以及一般企业用途。

翱兰集团股价星期三跌1.03%，报0.965元。

2）远东乌节（Far East Orchard）的子公司Far East Student Housing行使购买权，以近189万英镑（约321万新元）增持一家学生宿舍管理公司的3%股权。

这笔交易预计会在9月30日完成，到时公司的总持股将从84%增至87%。

远东乌节股价星期三起0.95%，报1.06元。

3）星和（StarHub）正与第一通（M1）母公司吉宝有限公司（Keppel Ltd）就收购第一通进行磋商。

星和与吉宝星期三晚间分别在新加坡交易所发布文告宣布这项消息。双方没有就献议价格和业务估值等细节作出进一步说明。

星和在文告中说：“由于有关的商谈仍在进行中，目前无法确定或保证这些探讨会推进至下一阶段，也无法保证最终会达成任何涉及M1的交易。”

吉宝股价星期三收市报11.21元，起0.99%；星和报1.11元，没有变动。

4）吉宝房地产投资信托（Keppel REIT）以3488亿韩元（约3亿2800万新元）的价格，把韩国首尔的永久地契甲级办公楼T Tower，出售给一家韩国房地产基金。

售价比2019年5月收购T Tower的价格高出37.2%，并且比这个办公楼今年8月底时的估价（韩元）高出7.4%。

吉宝房地产信托星期三股价上涨1.18%，报0.86元。

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