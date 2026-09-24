翱兰集团（Olam Group）旗下的翱兰食品原料完成发行总额3亿美元（约3.8亿新元）的永续混合资本工具 (Perpetual Hybrid Capital Instruments) 。

翱兰集团星期四（9月4日）发表文告说，这是翱兰食品原料（Olam Food Ingredients，简称ofi）的第一笔混合资本交易，也是食品饮料业中，第一个由银行提供资金的混合资本发行活动。

永续混合资本工具是一种没有固定到期日、兼具债务与股权双重属性的创新型融资工具。

这批永续混合资本工具由OFI Treasury B.V（简称OTBV）发行，并由第三方特殊目投资公司Melati Designated Activity Company全额认购，而资金来自已承诺的银行信贷。

OTBV保留随时自愿赎回权利。若发生约定的回售事件（put events），奥兰集团及ofi全资子公司奥兰国际（Olam International Ltd）须向Melati回购永续混合资本工具。

所有收益将用于为现有贷款进行再融资，以及一般企业用途。

截至星期四早上9时43分，翱兰集团股价上升0.52%至0.97元。