美国科技巨头Meta正扩充智能眼镜产品组合，推出无摄像头型号、支持近期大受瞩目的人工智能（AI）代理Muse，并加入助听器模式。相关智能眼镜已在新加坡发售，价格从349元起跳。

据Meta星期四（9月24日）发布的资料，Meta Glasses款式价格从349元起跳；Meta Glasses by LISA售价从559元起；第三代Ray-Ban Meta眼镜售价从669元起。

Meta也指出，正积极让现有AI眼镜支持Muse，帮助用户便捷处理任务和项目，例如制定运动计划、记录饮食、查询机票价格、进行预约等。

此外，Meta未来会推出虚拟实境眼镜（VR Glasses）、Ray-Ban Meta Audio眼镜，售价尚未公布。

在全球宣布推出新产品之际，Meta近期也受到追捧，星期三（23日）上扬1.02%至744.10美元；近五个交易日内则大涨超过9%。

Ray-Ban Meta Audio为Meta首款无摄像头眼镜

Meta星期三在Connect大会上发布Ray-Ban Meta Audio眼镜，这是公司首款无摄像头的眼镜。公司也推出配备摄像头的第三代Ray-Ban眼镜。

公司也借由这款具备音频功能的眼镜，探索曾因隐私问题而引发强烈反弹的产品领域。此前，包括Meta在内的智能眼镜领域，一直被外界担忧，会在他人不知情或未经同意的情况下进行拍摄。

第三代Ray-Ban Meta眼镜起售价则是449美元，高于第二代的379美元。

Meta首席技术官博斯沃思（Andrew Bosworth）说，涨价的主因是通胀和零部件短缺。他续指，Meta为新产品定价时，须考虑内存成本可能上涨的情况。“我们必须为这种波动做好规划，供应链扰乱问题可能持续两年、三年甚至四年。”

此外，Meta也会推出，融入助听器功能的智能眼镜，这项功能将收费150美元。

另一家美国科技巨头苹果也正积极布局智能眼镜市场。公司首款AI眼镜预计在明年9月开始发售，功能聚焦于AI互动。

苹果股价星期三跌0.80%至337.02美元，近五个交易日则微涨0.67%。