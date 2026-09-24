新加坡与南方共同市场签署的自由贸易协定（MCSFTA） 在今年11月1日全面生效，涵盖新加坡与南方共同市场（MERCOSUR）四个创始成员国。

人力部兼贸工部政务部长符策翔于星期四（9月24日）在第三届拉美会议（LATAM Conference）上宣布，这项于2023年签订的自贸协定，已分别于今年2月、3月和8月对巴拉圭、乌拉圭及巴西生效，阿根廷近日通知新加坡，协定将在11月生效。

符策翔表示，作为南方共同市场与东南亚国家之间的首个自由贸易协定，MCSFTA是一项重要里程碑，标志着拉近两个区域关系的重要一步。

他说：“对新加坡和东南亚企业而言，拉丁美洲提供不断增长的市场、值得信赖的伙伴，以及食品、可持续发展、数码创新和物流领域持续扩大的机遇。对拉丁美洲企业而言，新加坡在贸易、互联互通、金融和创新方面的优势，使我们成为进入东南亚市场的自然选择。”

符策翔指出，在地缘政治紧张、主要贸易路线受干扰及全球供应链持续承压之际，新加坡作为小型开放经济体，更需要加强现有伙伴关系，同时寻找贸易、投资和增长的新途径。

他认为，新加坡与拉丁美洲可进一步加强供应链和连接、农业食品韧性，以及绿色和数码经济方面的合作。

新加坡工商联合总会主席李坚辉在会上指出：“拉丁美洲是新加坡企业不容忽视的地区。在日益不确定的全球局势中，企业必须审慎采取长期策略，积极分散市场和供应来源。”

他表示，虽然拉美市场潜力巨大，但由于地理距离遥远及资源限制，本地中小企业对其认知度仍显不足。随着MCSFTA贸易协定奠定了更坚实的制度基础，本地企业应加速提升市场认知、寻找合适伙伴。

特种木制品和农产品新加坡企业Tesha创始人顾冠南（Anant Agarwal）在会后接受《联合早报》访问时说：“以业务性质来说，公司显然会瞄准那些自然资源丰富的国家和地区，而拉丁美洲正是其中的佼佼者。对我们来说，考察这个市场是不二之选。”

顾冠南透露，公司最早的海外市场是越南、中国和马来西亚，因为这些国家离新加坡最近，随后有了海外经验，才续而开发拉丁美洲市场。

他说：“为了充分利用自由贸易协定带来的免税与价格优势，我们正推动咖啡业务的战略转型，从目前的生豆大宗贸易，向价值链上游的增值加工延伸。我们希望打破传统贸易思维，计划在本地或区域内开展合作，将特色咖啡豆引入新加坡进行烘焙等精深加工，并通过线上零售将自主品牌辐射至整个东南亚市场。 ”

第三届拉美会议由新加坡工商联合总会主办，今年在新加坡乌节康莱德酒店举行，汇聚了来自新加坡和拉丁美洲的120名政商界领袖及行业代表，共同探讨拉美市场的商业新机遇。