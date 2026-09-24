新加坡经济增长强劲，完全逆转了房地产市场情绪。业者乐观期待楼市的未来发展，同时也预计各类房地产交易将更加活跃。

新加坡国立大学房地产（NUS Real Estate）星期四（9月24日）公布的第二季房地产行情指数（Real Estate Sentiment Index，简称RESI）显示，衡量业者情绪的三大指标从“悲观”区间，反弹至“乐观”区间。

当前行情指数从今年第一季的4.9，上升至第二季的5.6；未来行情指数从5.0上升至5.5。

反映整体房地产行情的综合行情指数回弹至5.6，优于第一季的4.9。

共有22名发展商、咨询公司、经纪公司等房地产业者的代表，参加了这次的调查。

国大城市与房地产研究院院长钱文澜教授说：“我国经济今年上半年的表现超出预期，经济前景更为乐观，而房地产市场信心也随之全面改善。其中，包括办公楼、商业园区和工业、物流房地产在内的商用房地产，是这一轮复苏的主要推动力。”

业者对办公楼房地产最为乐观，当前行情指数从零上升36个百分点至36%；未来行情指数则达到27%。

郊区住宅市场方面却充满负面情绪。当前行情指数从第一季的15%，下跌至第二季的负14%，是过去一年多以来首次跌入“悲观”区间。

黄金地区住宅市场情绪则上升四个百分点至9%。