新加坡航空公司（SIA）继续为敦豪国际速递（DHL Express）执飞五架以樟宜机场为基地的波音777货机，同时为这些飞机提供维修工作。此举有助于巩固新加坡航空货运枢纽地位。

新加坡航空、敦豪国际速递星期四（9月24日）发布联名文告指出，已针对上述工作签署机组人员与维修协议。这五架货机支持敦豪国际速递的洲际航空网络，将位于新加坡的南亚枢纽，与美国主要目的地连接起来。

新航首席商务官李立兴指出，自2022年以来，这项合作一直支持着新加坡、亚太区乃至全球市场的航空货运。

李立兴也说：“这项合作结合新航的运营专业能力，与敦豪国际速递的全球物流网络，进一步巩固新加坡作为领先航空货运枢纽的地位，尤其在电子商务领域。”

敦豪全球网络运营和航空执行副总裁科布（Travis Cobb）说：“这五架波音777货机，已成为我们洲际运营不可或缺的一部分，帮助客户快速、可靠地运送有时限要求的货物。

“新加坡仍是全球领先的航空物流枢纽之一，新航也具备成熟的运营专业能力，为国际贸易奠定坚实基础。”

每架波音777货机最多可搭载102公吨货物，是全球载货量最大、航程最长的双发动机货机之一。

截至星期四下午1时54分，新航股价涨1%至6.69元。