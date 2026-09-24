新加坡政府投资公司（GIC）有参与投资的印度国家证券交易所（National Stock Exchange of India，简称NSE）在孟买证券交易所上市后，股价上涨。NSE一共集资24亿美元（约31亿新元），是印度史上规模最大的首次公开售股（IPO）项目之一。

NSE早盘一度上涨5.2%至1878卢比。截至星期四（9月24日）下午3时，NSE回吐部分涨幅，报1844.90卢比，上涨3.36%。

此次IPO的发行价为1785卢比，除了新加坡政府投资公司，其他投资者包括高盛资产管理公司、汇丰（HSBC）、富达（Fidelity），以及阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）等。

NSE的IPO获得5.7倍超额认购，大型机构投资者是主要认购者之一。

据彭博社星期四的报道，纵观过往印度上市活动，NSE的上市规模仅次于2024年挂牌的印度现代汽车（Hyundai Motor India），后者的集资额约为29亿美元。

金融机构麦格理集团（Macquarie）给予NSE“跑赢大市”评级。分析师认为，NSE凭着领先的市场份额和技术体系，成为行业“主导者”。

彭博智库（Bloomberg Intelligence）则在星期三（23日）发布报告指出，短期内NSE可能持续面临监管审查、股票期货与期权交易税负提高的压力。

印度监管机构正遏制衍生品市场的过度投机现象，而在2026财政年，期权交易费用收入占NSE营业收入超过60%。

独立市场分析师巴利格（Ambareesh Baliga）说：“毫无疑问，NSE是一只适合长期持有的股票，但短期表现可能取决于未来几个月现有股东锁定期届满后，市场上将出现多少额外的股票供应。”