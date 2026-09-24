人工智能（AI）在金融服务领域的应用正快速发展，员工因此须不断更新技能。新加坡银行与金融学院（IBF）将与23家金融机构合作，共同推出AI劳动力协作平台，帮助金融从业者提升迫切需要的AI技能。

副总理兼贸工部长颜金勇（中）星期四（9月24日）在银行与金融学院的颁奖晚宴上，与星展银行新加坡区主管林鑫川（右一）握手交谈。（何家俊摄）

副总理兼贸工部长颜金勇星期四（9月24日）在银行与金融学院的颁奖晚宴上讲话时，宣布上述消息。他也是金融管理局主席。

颜金勇指出，AI时代下的金融业劳动力须从三方面提升能力，这包括让整个行业的员工掌握关键AI技能、针对受AI影响的特定职位提供技能提升培训，以及建立更强大的人才管道，培养年轻人才。

他宣布，新成立的AI劳动力协作平台（AI Workforce Co-lab）将最迟在2028年底，为参与机构在本地的全体员工提供关键AI技能培训，受惠员工总人数将超过8万人。

银行与金融学院指出，这相当于本地金融业从业者的约四成。目前，已经有超过一半的员工接受了相关培训。这些关键技能包括AI原理与应用、提示词（prompt）设计，以及伦理和风险管理在内的AI负责任使用。

这个新平台旗下包括三个培训途径，分别针对金融机构领导层、财富管理人员和营运管理人员。

三方协议帮助金融业劳动力适应AI时代

银行与金融学院、全国职工总会以及涵盖金融领域的七个行业协会，星期四也签署提升版的三方谅解备忘录。这些协会共代表了800多家金融机构和金融科技公司，涵盖行业70%以上的从业人员。

颜金勇指出，加强后的合作伙伴关系侧重于帮助劳动力适应AI时代。具体措施包括扩大行业联络、提供更多培训和职业发展支持，并发展各细分行业的专属项目。

职总助理秘书长郑德源受访时指出，新的合作项目除了培训外，也促进各方共享劳动力相关数据。“这让我们能够及早识别新兴的劳动力需求，确保从业者在行业转型过程中，拥有跟上时代步伐并保持竞争力所需的技能与支持。”

为了帮助更多雇主支持员工，银行与金融学院也将与技能及人力发展局（SWDA）和人力资源专才学会（IHRP）合作推出面向金融服务业的工作再设计指南（Job Redesign Playbook）。这份指南将为领导层和人力资源从业者在采用AI技术时，就工作再设计提供切实可行的指导与协助。

颜金勇说：“银行与金融学院将与政府继续提供资源和资金，支持劳动力规划、培训及职业转型工作。”

银行与金融学院也正与义安理工学院旗下的机构合作开展试点项目，帮助金融业从业人员和管理人员在AI时代承担新的职责。

受访金融机构欢迎一系列新举措。

华侨银行人力资源部总裁李斐雯说：“尽管掌握AI技能很重要，但单一技能的学习并不能确保应对挑战的韧性；因此，我们希望青年学生能通过实际工作经验，将AI知识应用于跨学科场景中。”

摩根大通（JP Morgan）亚太区首席数据及分析官托马斯（Deep Thomas）指出，AI价值在于赋能员工。“我们致力于开发企业级AI工具，开展务实的技能提升培训，并提供负责任地大规模部署AI所需的指导。”

人力领域表现突出七金融机构获奖

银行与金融学院每年颁发奖项给金融业领袖和机构，表扬他们对促进金融业发展和栽培人员方面的贡献。今年共有七个机构获奖，另有八名行业人士获评荣誉专才称号。

星展集团、宏利（Manulife）和大华银行因为在技能提升和人才队伍转型等方面所取得的成就，获颁特别激励奖；花旗银行、保诚（Prudential）以及瑞银（UBS）凭借对各年龄层员工的发展举措获颁人才发展表现奖。由技能及人力发展局和银行与金融学院合颁的劳动力转型奖则由华侨银行获得。