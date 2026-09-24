受通货膨胀担忧与加息预期上升的影响，亚太股市星期四（9月24日）跟随纽约隔夜股市纷纷走低，新加坡海峡时报指数继续小跌0.46%或26.54点，闭市报5683.37点。

截至新加坡股市星期四下午约5时30分，MSCI亚太指数下跌0.90%。布伦特原油期货价格已重回每桶100美元以上，再涨2.25%至每桶105.40美元。

台湾和香港股市分别下跌0.28%和0.29%，上海和深圳分别下跌1.22%和1.97%，东南亚股市也纷纷下跌。东京股市逆流而上取得0.76%的涨幅。首尔休市。纽约股市在星期三（23日）则迎来下跌，标准普尔500指数下跌0.75%，纳斯达克综合指数下跌1.13%，道琼斯指数下跌0.68%。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时指出，随着全球“高利率将持续更长时间”的预期升温，新加坡股市星期四承受压力。美国国债收益率飙升，10年期国债收益率一度接近5.1%，加之油价反弹至每桶100美元以上，引发了市场对持续通胀和美国联邦储备局进一步收紧货币政策的担忧。这导致亚洲股市普遍出现避险情绪。

冯施钧说，由于海峡时报指数对银行、房地产投资信托，以及其他收益型股票的敞口较大，因此对收益率上升也较为敏感。虽然利率上升可以支撑银行利润率，但持续高企的融资成本和债券收益率可能会对房地产投资信托和整体股票估值构成压力。因此，新加坡股市星期四的疲软似乎更多地反映了全球利率和油价冲击的影响，而非国内基本面的恶化。

辉立证券研究投资经理胡宇轩接受《联合早报》访问时说，星期四多数亚洲股市下跌，隔夜华尔街股市回调以及全球债券收益率飙升，使投资者情绪受到打击。

他指出，日本股市逆势上涨，在经历了三天休市后，追涨走高，此前华尔街股市在本周早些时候上涨。由于投资者大多持观望态度，等待美国总统特朗普与中国国家主席习近平峰会的进一步进展，区域市场星期四小幅走低。

新加坡市场方面，胡宇轩说，由于债券收益率飙升导致房地产投资信托股价回调，这使海峡时报指数承压。

FSM Global研究及投资组合管理部高级研究分析员胡悠认为，亚洲股市星期四普遍反映了华尔街隔夜股市的避险情绪，有关宏观因素给股市带来压力。

自从伊朗总统佩泽希齐扬星期三在联合国大会上发表讲话誓言永不投降，国际油价已猛涨约6美元。而就在前一天，美国总统特朗普警告称，美国可能“消灭”伊朗。

胡悠说，这些事态发展凸显了尽管各方仍在努力重启谈判，但达成和平协议的难度依然存在。这意味着能源成本可能持续高企。

与此同时，受美国经济数据强于预期的影响，美国10年期国债收益率飙升至5.1%左右，创下2007年以来的最高水平。标普全球报告称，9月份美国私营部门活动以五年多来最快的速度扩张，制造业和服务业均有所改善。

胡悠指出，能源价格上涨和美国经济活动的强劲表现，引发了人们对通胀可能持续高企的担忧。因此，市场对10月份进一步加息的预期升高，这推高债券收益率，并抑制股票估值。在此背景下，亚洲股市的疲软似乎主要受全球收益率上升、通胀担忧加剧和金融环境收紧的影响，而非区域基本面的全面恶化。

星期四的中国大陆股市，是亚太区表现最差的市场之一。她指出，本周早些时候，由于投资者预期峰会可能取得建设性成果，中国大陆股市曾出现反弹。然而，为期两个月的贸易休战协议比市场预期的六个月延期还短，促使投资者获利了结，并在峰会关键结果公布前保持谨慎。

新加坡股市星期四整体交易量降至10亿8000万股，交易总额降至18亿1000万元；231只股上升，300只股下跌。蓝筹股大多数下跌，30只海指成份股中，23只股价下跌，三只持平，四只上涨。三只本地银行股皆下跌。

星期三股价劲涨的城市发展（CDL），星期四股价回跌2.38%，闭市报8.22元，是跌幅最大的海指成份股。香港置地（Hongkong Land）股价下跌2.29%，闭市报8.54美元，跌幅居次；创业公司（Venture）股价逆势上涨0.72%，闭市报16.77元，是涨幅最大的海指成份股。

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