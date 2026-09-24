（左起）商船三井专务执行官一田朋聪、凯德投资东南亚首席执行官兼物流与自助仓储全球负责人吴玉贤、驻新加坡台北代表处代表童振源、永联物流开发联合创办人兼首席执行官张建泰、裕廊集团首席执行官傅美晶、永联物流开发东南亚首席运营官刘柏妏、新加坡经济发展局执行副总裁何颖思，以及凯德投资董事总经理兼东南亚物流业务负责人杨克伟，出席投资额2亿6000万元的自动化物流设施OMEGA 1 Singapore动土仪式。项目预计2028年下半年竣工。（梁麒麟）

凯德投资（CapitaLand Investment）和永联物流开发（Ally Logistic Property）星期四（9月24日）为投资2亿6000万元的自动化物流设施OMEGA 1 Singapore举行动土仪式。项目预计于2028年下半年竣工。

两家公司说，企业采用这种模式后，无须自行承担建设基础设施和整合多个系统所需的大笔前期投资。

裕廊集团（JTC）首席执行官傅美晶说，优化土地使用和扩大科技应用，对新加坡物流业下一阶段增长至关重要。

新加坡经济发展局（EDB）执行副总裁何颖思表明，这项投资将支持企业在新加坡开展区域配送业务，并为本地人创造良好就业机会。

这是永联物流在新加坡首次部署其综合型OMEGA物流基础设施平台。项目是凯德投资旗下凯德东南亚物流基金（CapitaLand Southeast Asia Logistics Fund）的资产。

这座五层楼高的设施位于本地西部工业和物流区，总楼面面积预计达7万1000平方米，其中超过5万1000平方米用于物流作业。

设施的自动存取系统可容纳超过6万5000个托盘位，支持常温和空调环境下的仓储作业。

除了自动化设备，永联物流开发的物流软件平台ALPOS也可把租户的仓库管理系统连接至自动化设备，让租户掌握货物进出情况，以及设施和系统的运作情况。

与普通仓库主要提供储存空间不同，OMEGA把仓库、共用自动化设备和软件整合在一起，让企业按业务需要使用托盘位和相关设施。

永联物流开发联合创办人兼首席执行官张建泰接受《联合早报》访问时，把这套共用自动化系统比作“停车塔”：货物送入仓库后，系统会自动将货物存放在不同位置；需要出货时，则取出指定货物。企业可根据所需托盘位及业务规模使用设施，而货物的存取流程则由永联物流开发负责。

谈到自动化带来的用工转变，张建泰指出，仓库自动化后仍需员工，但工作会从搬货转向管理机器、监控系统和维修设备，未来也会更需要工程师等技术人才。

他认为，这有助于物流业应对重复性仓储工作难招人的问题。

永联物流开发是一家来自台湾的物流基础设施开发商，主要开发和管理结合仓储空间、自动化系统和软件的物流设施。

目前，永联物流开发在台湾有四个OMEGA项目，在马来西亚有两个，在泰国有一个。泰国的设施预计于10月1日投入运营。马来西亚的OMEGA 1武吉拉惹（Bukit Raja）已于2024年第三季投入运营，OMEGA 2沙亚南（Shah Alam）仍在开发中。

在新加坡，除了这座自动化物流设施，全球综合物流公司马士基（Maersk）于2026年3月18日启用了投资超过2亿元、名为World Gateway II的高度自动化区域物流配送中心。此外，比利时化学品物流公司Katoen Natie则于2026年3月31日在裕廊岛启用了一座投资额6000万元建设的新仓库，并追加投资310万元，为仓库增设全自动化仓储系统。