CSE环球（CSE Global）在美国已取得两份电气化大合同，总值达1亿5000万美元（1亿9050万新元）。

这家新交所主板挂牌公司星期四（9月24日）闭市后发布文告说，首份合同涉及为美国液化天然气（LNG）市场设计和制造配电中心（PDC），并负责整合复杂的电气及控制系统与设备。

合同预计于2026年至2028年间执行，主要支持路易斯安那州卡尔克苏通道2号（Calcasieu Pass 2，简称CP2）液化天然气项目的扩建工程。项目将增建液化天然气加工设施及相关基础设施，以提升液化天然气的生产和出口能力。

第二份合同是已于2026年8月14日宣布的美国夏延电力枢纽（Cheyenne Power Hub）项目设计和制造配电中心合同的后续订单。这些配电中心将成为美国电力基础设施的关键组成部分，确保向邻近的数据中心安全可靠地供电。合同预计将于2026年至2027年间分阶段执行。

CSE环球董事经理兼总裁林文庆说：“美国液化天然气和电力基础设施市场对电气化解决方案的需求不断增长，为集团带来了巨大的发展机遇，并将助力我们在电气化业务板块的持续增长。预计这些合同将对CSE环球2026至2028财年的业绩带来积极影响。”

公司指出，预计这些合同不会对集团现财年的每股净有形资产值或每股盈利产生任何重大影响。CSE环球的任何董事或主要股东，均未直接或间接持有这些合同的任何权益。

CSE环球星期四股价上涨1.61%，闭市报1.26元。