为吸引更多年轻人投身半导体行业，新加坡半导体工业协会（SSIA）推出新计划，通过学校课程、企业参访、工作体验等方式，让学生在求学的不同阶段接触半导体知识，了解相关职业机会。

这项“半导体未来创造者计划”（Semiconductor Future Makers Movement），星期四（9月24日）在新加坡半导体工业协会会议上宣布。

贸工部兼人力部政务部长符策翔当晚在晚宴上讲话时说，新加坡能否保持竞争力，不只取决于先进科技，也取决于员工能否与科技共同成长，以及年轻人能否接棒。

在这项计划下，新加坡半导体工业协会、业界伙伴和乐高教育（LEGO Education）将在小学开展试行项目，通过游戏、解决问题和创意搭建活动，向学生介绍半导体概念。

协会也将同国家青年理事会合作，在未来三年为约4000名学生安排工作体验、企业参访、导师指导，以及与业内专业人士交流等活动。

此外，新加坡国立大学、应用材料（Applied Materials）和美光（Micron）也将合作推出一项奖学金计划，支持学生接受与半导体相关的教育及参与发展机会。

半导体行业正面临变革

符策翔说，我国的半导体生态系统贡献了约6%的国内生产总值（GDP），并在工程、研发、制造和设计等领域提供近3万5000个工作岗位。

他也指出，半导体行业正面临变革。人工智能（AI）正带动市场对性能更强、更节能晶片的需求，先进封装技术也在改变晶片的设计和整合方式。与此同时，地缘政治不确定性、供应链调整和人才竞争，也在重塑企业的投资决策。

他强调，随着行业迈入下一个发展阶段，新加坡必须继续成为全球半导体网络中重要且值得信赖的节点，同时确保在职员工和年轻国人能在这个行业看到自己的位置和未来。

他说：“企业转型和员工队伍转型必须同步推进。企业必须重新设计工作岗位并投资于人才，而工会、政府和行业伙伴则须帮助员工适应转变、掌握新兴技能。这类务实的支持应在岗位发生转变之前就开始提供。”

目前，协会已同职总恒习（NTUC LearningHub）合作推出针对半导体行业的AI课程，帮助员工把AI应用于自动化系统、机器人和业务流程自动化等领域。近3000名中途转业者已通过职业转型计划获得支持，转入半导体行业或担任经重新设计的相关职务。