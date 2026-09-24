IHH医疗保健（IHH Healthcare）的间接全资子公司Northern TK Venture（简称NTK）向东京高等法庭申请上诉，事关NTK向日本制药大厂第一三共株式会社（Daiichi Sankyo）索赔的申请日前被东京地方法院驳回。

这家新交所主板挂牌公司星期四（9月24日）闭市后发文告说，在评估了东京地方法院的判决后，NTK认为判决应由更高一级的法庭进行上诉审查，并已据此行使了上诉权。

NTK此前于2023年10月入禀东京地方法庭，向第一三共株式会社索赔，索赔额目前为42亿至1093亿印度卢比（约5570万至14.5亿新元）。在今年9月10日，IHH透露，东京地方法庭已驳回它的申请。NTK不认同地方法庭的判决，正在与法律顾问审阅并评估所有法律补救途径。

IHH星期四在文告中表明立场说，它遭受有关损失，是因为收购印度医院业者富斯保健（Fortis Healthcare）所需的强制性要约批准未能及时获得。这些延误发生在第一三共株式会社与某些判决债务人之间的纠纷中，而IHH并非纠纷案当事方。

它说，IHH和NTK是于2018年，通过透明、公开且完全符合监管规定的流程收购了富斯保健。这项交易获得了所有必要的公司、股东和监管机构的批准，包括印度竞争委员会（CCI）和印度证券交易委员会（SEBI）收购法规所要求取得的批准。

尽管这次收购面对诸多挑战，IHH仍坚持它对印度市场的承诺。公司说：“印度仍然是IHH的一个关键战略市场，我们致力于深化在印度的业务并增加投资。未来三到五年内，我们计划将富斯保健的持股比率增至51%，进一步整合富斯保健和鹰阁（Gleneagles）平台，并计划到2031年将床位数量扩展至约1万张，以满足印度日益增长的医疗保健需求。”

IHH医疗保健星期四股价上涨1.21%，闭市报2.51元。