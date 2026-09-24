新加坡法院已委任毕马威（KPMG）的重组高管接管大宗商品贸易商Radiant World。

法院星期四（9月24日）批准了债权人瑞穗银行（Mizuho Bank Ltd.）的申请，该银行指控Radiant World涉嫌一起与铁矿石应收账款相关的欺诈案，涉及款项约9730万美元（约1亿2450万新元）。这一裁决也意味着Radiant World创始人纳哈尔（Pinkesh Nahar）失去对集团核心运营实体的控制权。

据彭博社星期四报道，有知情人士透露，根据星期四的法院判决，毕马威的三名高管将出任Radiant World的临时司法管理人（interim judicial managers）。

在我国司法管理制度下，法院会任命一名独立管理人接管陷入财务困境的公司，旨在帮助公司重组复苏，或促使债务人与债权人达成和解协议。

毕马威、瑞穗银行和Radiant World均未立即回复彭博社的置评请求。

此前，Radiant World披露，它向六家提供融资的债权人共计欠款8亿7000万美元，其中包括杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group）、意大利联合圣保罗银行（Intesa Sanpaolo SpA）和德意志银行（Deutsche Bank）。

根据彭博社获得的一份法院文件，瑞穗银行正在起诉Radiant World涉及的一笔9730万美元的账款。这笔款项据称源于Radiant World向大宗商品巨头嘉能可（Glencore）销售铁矿石的交易。

瑞穗银行称，该行今年8月联系嘉能可核实所购买的应收账款时，嘉能可告知瑞穗，这些交易以及瑞穗据此提供融资的发票“根本不存在”。此外，Radiant World转发给瑞穗的一封据称来自嘉能可运营高管的电子邮件，也被指是“欺诈性伪造的”。